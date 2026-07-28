 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Dienstagabend in der Übersicht

Die Ergebnisse des Tages vom Verbandsligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anne Weimer

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Heute, 18:30 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen II
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
2
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
1
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
SG Spergau
SG SpergauSpergau
0
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
3
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
1
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Gutenswegen Klein Ammensleben
SV Gutenswegen Klein AmmenslebenGutenswegen
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
9
10
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
8
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Naundorf
SV NaundorfSV Naundorf
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
2
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
9
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
1
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
KSV Lützkendorf
KSV LützkendorfLützkendorf
-
-
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II/Mieste II
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II/Mieste IISG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II/Mieste II
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe II
8
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SG 03 Ludwigslust/Grabow
SG 03 Ludwigslust/GrabowLudwigslust
6
0
Abpfiff