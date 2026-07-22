 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisligisten auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Gehring

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Sachsenliga
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 5

Nach dem Testspiel-Marathon am Wochenende geht es unter der Woche weiter. Vom Oberligisten SG Union Sandersdorf bis zum Kreisligisten wurde am Dienstagabend getestet. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Tages in der Übersicht.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Gestern, 18:30 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
6
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
2
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Kalbe
VfL KalbeKalbe
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
2
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Roitzsch
SV RoitzschRoitzsch
FV Bad Düben 1921
FV Bad Düben 1921Bad Düben
2
6
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
1
8
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
4
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
2
7

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Kickers 94 Markkleeberg
Kickers 94 MarkkleebergKickers 94
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
2
5
Abpfiff