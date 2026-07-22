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Allgemeines
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Die gesammelten Resultate vom Dienstagabend in der Übersicht
Alle Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisligisten auf einen Blick
Nach dem Testspiel-Marathon am Wochenende geht es unter der Woche weiter. Vom Oberligisten SG Union Sandersdorf bis zum Kreisligisten wurde am Dienstagabend getestet. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Tages in der Übersicht.
Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht