Allgemeines
– Foto: Torben Fischer

Die gesammelten Resultate vom Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Gestern, 18:30 Uhr
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
ESV Petersroda
ESV PetersrodaPetersroda
1
8
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern II
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
3
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
0
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen II
SG Lausen
SG LausenLausen
6
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Roßbach
VfL RoßbachRoßbach
SG Reichardtsw. / Markwerben
SG Reichardtsw. / MarkwerbenSG Reichardtsw.
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
SG Wengelsdorf / Zorbau
SG Wengelsdorf / ZorbauSG Wengelsdorf II
5
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SSV Neutz
SSV NeutzNeutz
SV Gutenberg/1. SV Sennewitz III
SV Gutenberg/1. SV Sennewitz IIISV Gutenberg/1. SV Sennewitz III
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
3
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SV Fortschritt Garitz
SV Fortschritt GaritzGaritz
1
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
4
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
0
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Schochwitz
TSV SchochwitzSchochwitz
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
0
3
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
2
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
2
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
0
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Spergau
SG SpergauSpergau II
FSV Blau-Weiß Borau
FSV Blau-Weiß BorauBorau
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg II
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
8
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Teuchern / Nessa
SG Teuchern / NessaSG Teuchern II
SG Schönburg / Leißling
SG Schönburg / LeißlingSG Schönburg
8
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Hötensleben/Barneberg
SG Hötensleben/BarnebergSG Hötensleben/Barneberg
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
1
6
Abpfiff

