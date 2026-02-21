 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Die gesammelten Punktspiel-Resultate vom Samstag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der 2. Bundesliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 20:00 Uhr
– Foto: Donau

2. Bundesliga

Heute, 20:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
0

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
2
0

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 11:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
0
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
1
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
8
1
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
2
1
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 13:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
4
1

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
7
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
1
4
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 12:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
2
Abpfiff

Stadtoberliga Halle

Heute, 15:30 Uhr
SV Rotation Halle
SV Rotation HalleRotation
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle
4
1
Abpfiff

Stadtoberliga Magdeburg - Meisterrunde

Heute, 12:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
3
0

Heute, 16:15 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde II
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
2
5
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD III
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg II
6
2
Abpfiff

Stadtoberliga Magdeburg - Platzierungsrunde

Heute, 12:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
SV Pechau
SV PechauPechau
10
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
USC Otto von Guericke Magdeburg
USC Otto von Guericke MagdeburgUSCMagdeburg
18:30

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
4
1
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-KOL - Mansfeld-Südharz

Heute, 14:00 Uhr
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
SV Rohnetal Wolferstedt
SV Rohnetal WolferstedtWolferstedt
3
3
Abpfiff

Harzoberliga

Heute, 14:00 Uhr
FSV 1920 Sargstedt
FSV 1920 SargstedtSargstedt
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
4
2
Abpfiff

Bördeoberliga

Heute, 17:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt
0
7
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
SV Heide Klein Schwechten
SV Heide Klein SchwechtenSchwechten
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
15:00

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 14:00 Uhr
SV Kickers Raguhn
SV Kickers RaguhnRaguhn
SV Roitzsch
SV RoitzschRoitzsch
0
2
Abpfiff

Kreisliga 2 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Bornitz
SV Eintracht BornitzBornitz
SV Schwarz-Gelb Deuben
SV Schwarz-Gelb DeubenDeuben
1
3
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
SV Reinsdorf
SV ReinsdorfReinsdorf
ESV Bergwitz 05
ESV Bergwitz 05Bergwitz
Abgesagt

Kreisliga Salzlandkreis

Heute, 14:00 Uhr
SV Saxonia 1920 Gatersleben
SV Saxonia 1920 GaterslebenGatersleben
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
Abgesagt

1. Kreisklasse 1 - Saalekreis

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1910 Niemberg
TSV 1910 NiembergNiemberg
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
Abgesagt

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen II
VfB Gröbzig
VfB GröbzigGröbzig
Abgesagt

1. Kreisklasse - Salzlandkreis

Heute, 14:00 Uhr
SG Eickendorf / Eggersdorf II
SG Eickendorf / Eggersdorf IISG Eickendorf / Eggersdorf II
Heteborner SV 98
Heteborner SV 98Heteborn
2
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/AltenweddingenSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen II
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG II
Abgesagt