Allgemeines
– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Die Generalproben der Oberligisten LIVE: Türkspor testet gegen BVB II

In einer Woche startet die Oberliga Westfalen in den regulären Spielbetrieb.

Es ist Zeit für die Generalproben. Einige Testspiele fallen den Witterungsbedingen zum Opfer. Aber es ist noch etwas an Programm am heutigen Samstag übrig geblieben.

FuPa Westfalen ist vielfach im Liveticker dabei.

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
14:00live

Heute, 12:45 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
4
0

Heute, 13:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
13:30

Heute, 15:45 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:45

Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
Abgesagt

