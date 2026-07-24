„Die Gemeinschaft wird eine Stärke von uns werden“

Im FuPa-Teamcheck blickt Volker Löbenberg, Trainer der SG Phönix Wildau, auf die Vorbereitung seines Teams in der Landesliga Süd. Nach zwei Niederlagen in den ersten Testspielen spricht der Coach über Verletzungssorgen, die neuen Spieler und die Erwartungen vor dem Saisonauftakt gegen den 1. FC Guben..
Vorbereitung mit Rückschlägen und Fortschritten
Im FuPa-Teamcheck berichtet Volker Löbenberg, Trainer der SG Phönix Wildau in der Landesliga Süd Brandenburg, über die aktuelle Situation seines Teams. Die Vorbereitung läuft noch, die ersten Ergebnisse waren jedoch ernüchternd. „Wir befinden uns in der 2. Vorbereitungswoche und hatten bisher 2 Vorbereitungsspiele, die beide verloren gingen“, sagt Volker Löbenberg gegenüber FuPa.
Erste Tests gegen Babelsberg und Rudow
Die SG Phönix Wildau musste sich in den bisherigen Vorbereitungsspielen zweimal geschlagen geben. Gegen Fortuna Babelsberg aus der Nordstaffel gab es eine 0:2-Niederlage. Gegen den Berlinligisten TSV Rudow verlor die Mannschaft knapp mit 2:3. Trotz der Ergebnisse sieht Volker Löbenberg positive Ansätze: „In den Spielen und den Trainingseinheiten haben die Spieler gut mitgezogen, allerdings plagen uns noch immer Verletzungssorgen.“
Neue Spieler sollen die Mannschaft verstärken
Im Kader der SG Phönix Wildau gibt es bislang zwei Neuzugänge. Lali Sanyang kommt von Türkiyemspor (Landesliga Berlin), außerdem schloss sich Mostafa Kassem vom Borsigwalder SC (Landesliga Berlin) dem Team an. Die ersten Eindrücke von den beiden Spielern fallen positiv aus. „Sie haben bisher einen guten Eindruck hinterlassen, werden uns definitiv helfen können“, sagt Löbenberg über die Verstärkungen.
Suche nach einem weiteren Angreifer
Die Transferplanung ist bei der SG Phönix Wildau noch nicht vollständig abgeschlossen. „Wir sind noch auf der Suche nach einem Stürmer“, erklärt Volker Löbenberg mit Blick auf die weitere Transferphase. Bei den Abgängen erwartet der Trainer dagegen keine weiteren Veränderungen: „Nein, es wird keine weiteren als die bisher bekannten Abgänge geben.“
Gemeinschaft als wichtiger Faktor
Für die kommende Spielzeit sieht der Coach den Zusammenhalt als entscheidenden Punkt. „Wir werden über Gemeinschaft kommen müssen, und das wird auch eine Stärke von uns werden, da bin ich überzeugt von.“ Gleichzeitig setzt der Trainer auf eine bessere Abstimmung innerhalb der Mannschaft: „Ansonsten hoffe ich auf Verbesserungen bei den Automatismen in unserem Spiel, was natürlich voraussetzt, dass wir Kontinuität in den Kader bekommen.“
Auftakt als erste Standortbestimmung
Zum Saisonstart wartet auf die SG Phönix Wildau direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. „Auf uns wartet mit dem 1. FC Guben ein Meisterschaftsfavorit, und das auch auswärts. Das wird eine erste richtige Standortbestimmung für uns.“ Trotz der Schwere der Aufgabe blickt Löbenberg mit Zuversicht voraus: „Ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass wir bei vollem Kader eine Außenseiterchance haben werden.“