„Die Gemeinschaft wird eine Stärke von uns werden“ FuPa-Teamcheck: Die SG Phönix Wildau aus der Landesliga Süd arbeitet an der Form für die neue Saison. Trainer Volker Löbenberg spricht über die Vorbereitung, neue Spieler, Verletzungssorgen und die Erwartungen vor dem Auftakt. von leo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

Im FuPa-Teamcheck blickt Volker Löbenberg, Trainer der SG Phönix Wildau, auf die Vorbereitung seines Teams in der Landesliga Süd. Nach zwei Niederlagen in den ersten Testspielen spricht der Coach über Verletzungssorgen, die neuen Spieler und die Erwartungen vor dem Saisonauftakt gegen den 1. FC Guben..

Vorbereitung mit Rückschlägen und Fortschritten

Im FuPa-Teamcheck berichtet Volker Löbenberg, Trainer der SG Phönix Wildau in der Landesliga Süd Brandenburg, über die aktuelle Situation seines Teams. Die Vorbereitung läuft noch, die ersten Ergebnisse waren jedoch ernüchternd. „Wir befinden uns in der 2. Vorbereitungswoche und hatten bisher 2 Vorbereitungsspiele, die beide verloren gingen“, sagt Volker Löbenberg gegenüber FuPa. Erste Tests gegen Babelsberg und Rudow

Die SG Phönix Wildau musste sich in den bisherigen Vorbereitungsspielen zweimal geschlagen geben. Gegen Fortuna Babelsberg aus der Nordstaffel gab es eine 0:2-Niederlage. Gegen den Berlinligisten TSV Rudow verlor die Mannschaft knapp mit 2:3. Trotz der Ergebnisse sieht Volker Löbenberg positive Ansätze: „In den Spielen und den Trainingseinheiten haben die Spieler gut mitgezogen, allerdings plagen uns noch immer Verletzungssorgen.“

Neue Spieler sollen die Mannschaft verstärken

Im Kader der SG Phönix Wildau gibt es bislang zwei Neuzugänge. Lali Sanyang kommt von Türkiyemspor (Landesliga Berlin), außerdem schloss sich Mostafa Kassem vom Borsigwalder SC (Landesliga Berlin) dem Team an. Die ersten Eindrücke von den beiden Spielern fallen positiv aus. „Sie haben bisher einen guten Eindruck hinterlassen, werden uns definitiv helfen können“, sagt Löbenberg über die Verstärkungen. Suche nach einem weiteren Angreifer

Die Transferplanung ist bei der SG Phönix Wildau noch nicht vollständig abgeschlossen. „Wir sind noch auf der Suche nach einem Stürmer“, erklärt Volker Löbenberg mit Blick auf die weitere Transferphase. Bei den Abgängen erwartet der Trainer dagegen keine weiteren Veränderungen: „Nein, es wird keine weiteren als die bisher bekannten Abgänge geben.“