Union Nettetal steuert dem Abstieg entgegen. – Foto: Markus Verwimp

Die Gelegenheiten schwinden für Union Nettetal Gegen den Mülheimer FC hat Union Nettetal gegen einen weiteren Abstiegskandidaten die Chance zu punkten. Dafür muss die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Mülh. FC 97 Nettetal

Ratlosigkeit, Enttäuschung – viel mehr fühlte Kemal Kuc nach den jüngsten beiden Niederlagen seiner Nettetaler Elf wohl nicht. Sang- und klanglos ging sie gegen die ihrerseits vom Abstieg bedrohten Gegner TVD Velbert und SV Biemenhorst unter. „Acht Tore in zwei Spielen kann ich nicht akzeptieren. Da sind Fehler passiert, die dürfen nicht passieren“, monierte der Trainer nach der zweiten 1:4-Schlappe in Folge in Biemenhorst.

Morgen, 15:15 Uhr SC Union Nettetal Nettetal Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 15:15 PUSH Eine knappe halbe Stunde auf einem guten Niveau, die die frühe Nettetaler Führung von Malik Timmerberg mit sich brachte, reichte bei Weitem nicht aus. Denn durch einen Foulelfmeter glich Biemenhorst aus – und das Spiel kippte. Noch vor dem Halbzeitpfiff stand es 1:2 aus Nettetaler Sicht. Und nach einer schwachen zweiten Hälfte stand es am Ende verdient 1:4. „Die Mannschaft hat es nach dem ersten Tor nicht hingekriegt. Der Kopf war nicht da, was sehr schade ist“, sagt Kuc.

Dass der Kopf nicht da war, ist nicht weiter verwunderlich für ein Team, dem das Sieger-Gen nach sechs Monaten ohne Dreier komplett abhandengekommen ist. „Wir sind nicht umsonst Letzter. Das ist die Realität“, sagt Kuc. Nicht nur macht die Mannschaft viel zu wenig aus ihren Chancen, auch bekommt sie nach eigenen Führungen zuverlässig kalte Füße. „Sie haben Angst vordem Sieg“, meint der Trainer. Indizien dafür gibt es viele, wie das Spiel Mitte März gegen ETB Schwarz-Weiß Essen: „Wir führen in der Überzahl mit 1:0, verlieren dann unnötig den Ball und kassieren den Ausgleich“, ärgert sich Kuc. Auch das Remis gegen den 1. FC Monheim war so ein Spiel, in dem sich Union ungezwungen um einen höheren Ertrag brachte. Positiv denken