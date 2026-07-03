„Die gehören da nicht hin" – TV Herlikofen beweist es

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der TV Herlikofen hat die Saison 2025/2026 trotz einer Niederlage im letzten Relegationsspiel als großen Erfolg verbucht. Im FuPa-Teamcheck spricht Teammanager Christian Härdter über emotionale Momente, außergewöhnliche Einzelleistungen – und erklärt, warum Skepsis von außen beim TV Herlikofen als Antrieb wirkt.

Die Saison 2025/2026 war für den TV Herlikofen eine, die in Erinnerung bleiben wird. „Mit dem Erreichten in der Saison 2025/2026 sind wir natürlich sehr zufrieden. Auch wenn wir das letzte Relegationsspiel verloren haben, war die Saison insgesamt ein großer Erfolg", sagt Christian Härdter gegenüber FuPa. Besonders das Spiel gegen Pfahlheim und die Menschen, die den Verein auf diesem Weg begleitet haben, hätten bleibende Eindrücke hinterlassen. „Das macht mich stolz und bestätigt mich in der Überzeugung, dass wir als Verein, Mannschaft, Verantwortliche und Fans gemeinsam an einem Strang gezogen haben."

Und wenn von außen kommt, dass Herlikofen da nicht hingehöre? Härdter nimmt es gelassen – und als Ansporn. „Genau solche Aussagen können zusätzliche Motivation sein, unseren Weg weiter erfolgreich zu gehen und das Gegenteil zu beweisen."

Fokus auf das erste Punktspiel

Ein einzelnes Highlight in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 möchte Härdter nicht benennen. „Das erste wirkliche Highlight wird für mich das erste Punktspiel der Saison sein – darauf werden wir in den kommenden Wochen hinarbeiten", erklärt er. Die Vorbereitung sei wichtig, um Grundlagen zu schaffen und als Mannschaft zusammenzuwachsen. Doch Härdter weiß auch: „Am Ende des Tages gibt es in der Vorbereitung bekanntlich noch keine Titel zu gewinnen."

Evans Stegmaier: Eine Entwicklung, die kaum jemand vorhergesehen hat

Beim Thema Spielerlob wird Härdter ungewohnt ausführlich – und das mit Absicht. Den größten Einzelbeitrag zur starken Saison sieht er bei Evans Stegmaier. „Wenn ich an die Anfänge zurückdenke und daran, wie Philipp damals mit der Idee ‚Evans Stegmaier' auf mich zukam, dann hätte wohl kaum jemand diese Entwicklung so vorhersehen können", erklärt Härdter. Stegmaier habe eine überragende Saison gespielt, Verantwortung übernommen und der Mannschaft enorm geholfen. „Da spielt für mich auch ein vielleicht etwas schwächeres Relegationsspiel überhaupt keine Rolle – entscheidend ist die gesamte Saison, und die war außergewöhnlich stark."

Nicht minder wichtig seien Florian Pflieger und Andre Simon – das „Uhrwerk" der Mannschaft, wie Härdter sie nennt. „Auf sie ist Woche für Woche Verlass, und genau solche Spieler sind für jede erfolgreiche Mannschaft enorm wichtig." Mit Simon habe er selbst noch zusammengespielt – und er habe manchmal das Gefühl, dass dieser seitdem sogar noch besser geworden sei. „Wobei er damals ehrlich gesagt auch schon besser war als ich." Auch den vereinsinternen Torgaranten hebt Härdter hervor: „Tore wirken oft selbstverständlich, sind es aber überhaupt nicht. Eine solche Verlässlichkeit vor dem Tor ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg einer Mannschaft."

Kein Platzierungsziel – aber klare Haltung

Von konkreten Tabellenzielen hält Härdter wenig. „Am Ende sagen Tabellenplätze im Vorfeld wenig aus und lassen sich auch nicht planen", sagt er. Entscheidend sei vielmehr, die Leistung Woche für Woche auf den Platz zu bringen. „Wenn uns das gelingt, werden wir am Ende sehen, wo wir landen. Darauf haben wir deutlich mehr Einfluss als auf irgendeine Platzierung, die man vor der Saison ausruft."

Keine Favoritennennung – Bescheidenheit mit Prinzip

Auch beim Thema Meisterschaftsfavoriten gibt Härdter bewusst keine Einschätzung ab. Er kenne die Situation bei anderen Vereinen nicht gut genug, und Prognosen würden am Ende ohnehin auf dem Platz beantwortet. „Für uns ist entscheidend, auf uns selbst zu schauen. Wir wollen unseren Weg weitergehen, hart arbeiten und unsere Leistungen bestätigen."

Neuzugänge mit Hoffnung und Vorschusslorbeeren

Personell hat sich beim TV Herlikofen einiges getan. Mehrere Talente aus der vereinseigenen A-Jugend rücken in den Aktivenbereich auf. Dazu begrüßt der Verein Y. Erhard von der SG Bargau – ein Transfer, der Härdter besonders freut. „Das zeigt aus meiner Sicht auch, dass Herlikofen in den vergangenen Jahren wieder ein Stück weit attraktiver geworden ist." Und er legt die Messlatte gleich hoch: „Wenn ich mich in einem halben Jahr über ihn ähnlich äußern kann, wie zuletzt über Evans, dann haben wir gemeinsam vieles richtig gemacht."

L. Antoni kehrt nach seinem Engagement in Durlangen zurück. M. Kautnik und F. Schmid kommen vom TV Lindach, und D. Cerban wird in seinem ersten Aktivenjahr Teil des Kaders sein.

Regeländerungen: Anderen überlassen

Beim Thema WM-Regeländerungen hält sich Härdter bewusst zurück. Er überlasse das Urteil denjenigen, die sich tagtäglich damit beschäftigten. „Ich konzentriere mich lieber auf die Dinge, die wir selbst beeinflussen können – unabhängig davon, nach welchen Regeln gespielt wird. Am Ende müssen alle Mannschaften mit den gleichen Voraussetzungen zurechtkommen."