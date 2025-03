»Die Gegner zu unterschätzen, das war sicher nicht unser Problem«

Der SV Schalding-Heining ist bislang in der Frühjahrsrunde der Bayernliga Süd noch nicht in Tritt gekommen. Die Grün-Weißen verloren zuletzt auch das Heimspiel gegen den SV Heimstetten und haben aus den vergangenen drei Partien nur einen Zähler einfahren können. So wird`s natürlich schwer, weiterhin im Titelrennen mitmischen zu können. Beim FC Ismaning, der ebenfalls einen zähen Start hingelegt hat und nach der Winterpause noch auf den ersten Treffer wartet, wollen die Schaldinger nun am morgigen Samstag ab 14 Uhr die Trendwende einleiten.