„Die Gegner haben großen Respekt vor uns“ Bezirksligatipp mit Angelo Saggiomo, dem Trainer des erfolgreichen Aufsteigers SC Reute

Der SC Reute spielt in der Bezirksliga Freiburg bislang eine überragende Saison und hat sich die Position unter den Top Five redlich erarbeitet. Im fupa-Interview spricht Trainer Angelo Saggiomo über den positiven Lauf seiner Mannschaft und nimmt die Begegnungen des zehnten Spieltags unter die Lupe.

fupa: Herr Saggiomo, wie gut hat sich der SC Reute in der Bezirksliga eingefunden? Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Angelo Saggiomo: Wir können mit der Saison bisher sehr zufrieden sein. Die Punkteausbeute hätte ich vor der Saison unterschrieben. Als Aufsteiger sollte man demütig bleiben. Aber natürlich weiß ich, was wir können, und wenn wir es auf den Platz bringen, sind wir ein unangenehmer Gegner. Die Mannschaft hat das Potenzial, mein Ziel rasch unter Dach und Fach zu bringen. Den Klassenerhalt.

fupa: Welche Erklärung gibt es für den guten Lauf Ihrer Mannschaft?

Saggiomo: Fußball ist einfach: Wenn man die Spiele gewinnt, kommt man in einen Flow. Aber natürlich spielt auch immer Qualität eine Rolle. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn wir die auf dem Platz zeigen, dann kann es auch einmal so kommen, dass man sieben Spiele am Stück nicht verliert.

fupa: Zuletzt gab es die erst zweite Saisonniederlage, das 2:3 in Oberried. Wie haben Sie das Spiel erlebt, wie erklären Sie sich die Niederlage?

Saggiomo: Aus Oberrieder Sicht herrschten wohl beste Bedingungen: Freitagabend, Kunstrasen, schlechtes Wetter. Es war aber eine unnötige Niederlage, nachdem wir das 1:0 ausgeglichen hatten, hatten wir das Spiel im Griff. Nach der Pause sind wir ja auch in Führung gegangen und hatten noch viele gute Möglichkeiten. Aber nach dem 2:2 haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Die Köpfe waren nicht mehr oben, die Mannschaft hat nicht mehr daran geglaubt, dass wir etwas holen würden. Aber diese Niederlage wird uns nicht umwerfen. Wir müssen daraus lernen. In der letzten Saison hatten wir sehr wenige Niederlagen – nun müssen wir lernen, damit zu arbeiten, wenn es mehr Niederlagen gibt.

fupa: Von den Spitzenteams hat Reute bereits gegen den SV Mundingen, den FC Emmendingen und auch den FC Heitersheim, der ohne Übertreibung dazugezählt werden darf, gespielt und dabei sieben Punkte geholt. Ist das ein Fingerzeig dafür, was für den Verein möglich ist?

Saggiomo: Definitiv! Gegen alle drei Mannschaften haben wir verdient gewonnen beziehungsweise gepunktet. Die Gegner haben mittlerweile großen Respekt vor uns. Denn um sieben Punkte gegen drei hochgehandelte Mannschaften zu holen, dazu gehört Qualität.

fupa: Am Wochenende gibt es die Neuauflage der Spitzenduelle in der Kreisliga A gegen die SG Ihringen/Wasenweiler. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Saggiomo: Im letzten Jahr gab es zwei ganz knappe Ergebnisse: Wir haben zuhause mit 1:0 gewonnen und auswärts mit 0:1 verloren. Ihringen/Wasenweiler ist ein kompakter und defensivstarker Gegner mit einem neuen Trainer. Ich habe sie in der neuen Saison noch nicht sehen können, aber ich erwarte ein extrem enges Spiel. Ihringen/Wasenweiler hat richtig Power, und den einen oder anderen Spieler, der vorne ein Tor machen kann, kennt man auch. Wir wissen, was sie können, aber sie wissen genauso, was wir können.

fupa: Steht der gesamte Kader zur Verfügung?

Saggiomo: Wir haben zwar ein paar Kranke und Verletzte, aber wir haben 22 Mann im Kader, und jeder kann jeden anderen ersetzen. Da brauche ich nicht zu klagen, zumal andere Mannschaften das gleiche Problem haben.

Angelo Saggiomos Spieltag-Tipps:

SG Freiamt-Ottoschwanden – FC Emmendingen (in Freiamt)

Samstag, 17 Uhr

Am letzten Spieltag haben beide Mannschaften überraschende Niederlagen hinnehmen müssen. Im Spitzenfeld haben aber beide ein Spiel weniger als die anderen Teams. Wenn sie also punkten, wenn die anderen Teams spielfrei haben, sind sie schnell wieder vorne dabei. Und ich sehe beide am Ende der Saison vorne. Emmendingen war die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben. Ich erwarte ein knappes Spiel mit vielen Toren. 2:3.

SpVgg. Gundelfingen/Wildtal – SG Prechtal/Oberprechtal

Sonntag, 10.45 Uhr

Gegen die Prechtäler haben wir bereits gespielt, und in der ersten Halbzeit haben sie uns förmlich an die Wand gespielt. Gundelfingen/Wildtal hat in Emmendingen einen verdienten 3:0-Erfolg geholt und ist eine geschlossene Mannschaft. Es wird zwar schwer werden gegen die offensivstarken Prechtäler, aber ich tippe auf ein 3:0.

SV Solvay Freiburg – SV Biengen

Sonntag, 15 Uhr

Beide Mannschaften sind bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Biengen hat zuletzt den ersten Sieg geholt. Solvay verfügt über ganz starke Spieler – für mich ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, warum es dort nicht läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass das Selbstvertrauen derzeit eher für Biengen spricht, und tippe deshalb: 1:2.