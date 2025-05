Die Gefahr lauert für den SC St. Tönis am Tabellenende

Denn sollte der KFC Uerdingen im Zuge seines Insolvenzverfahrens keinen Spielbetrieb für die kommende Spielzeit auf die Beine gestellt bekommen, würde in dieser Spielzeit der 15. Tabellenplatz zum Ligaverbleib ausreichen. Und den haben derzeit die Sportfreunde Niederwenigern inne – mit nur vier Punkten Vorsprung auf den TVD bei noch drei ausstehenden Spieltagen. „Für Velbert geht es also sehr wohl noch um etwas. Entsprechend dürfen wir dort keinesfalls mit dem Gedanken hinfahren, dass wir uns schon locker durchsetzen werden“, warnt Kastrati.

Einer, der in dieser Spielzeit allerdings gar nichts mehr auf den Platz bringen kann, ist Julian Suaterna-Florez. Die Verletzung des quirligen Kolumbianers, mit elf Saisontoren immerhin noch drittbester Torschütze des SC, hat sich inzwischen als so gravierend herausgestellt, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird. Und damit logischerweise auch im Endspurt als wichtige personelle Alternative nicht mehr zur Verfügung steht. Entsprechend dürfte Kastrati im Angriff erneut auf das Personal bauen, das am vergangenen Wochenende den verdienten Erfolg über den VfB Homberg herausgeschossen hatte. Daiki Kamo, Tyler Nkamanyi sowie Julio Torrens hatten am Sonntag die dynamische Angriffsreihe gebildet und ihre Gegenspieler mehrfach vor enorme Probleme gestellt – enorm unterstützt von Regisseur Mario Knops sowie dem bärenstarken Linksverteidiger Kohei Nakano.

Ohne Schwierigkeiten soll derweil logischerweise die Abwehrreihe des SC in Velbert durch die Partie kommen. Nachdem zuletzt überraschend Maximilian Pohlig und Ilias Bouassaria in der Innenverteidigung den Vorzug erhalten hatten, hat sich Kastrati nun noch nicht festgelegt, ob das wieder der Fall sein wird. „Wir haben die Jungs unter der Woche genau beobachtet, haben geschaut, wie sie sich verhalten. Es kann sein, dass ich erneut Umstellungen vornehme. Aber das ist bei Weitem noch nicht das letzte Wort gesprochen.“

So oder so: Die Defensive sollte grundsätzlich sattelfest stehen, wenn man auch am kommenden Wochenende noch die Chance haben will, um den Regionalliga-Aufstieg mitzuspielen.