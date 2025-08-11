„Die ganze Saison war geprägt von Überleben und Improvisation“

Der Abstieg aus der Bezirksliga war ein tiefer Einschnitt. Sportleiter Dirk Habets über schwierige Monate, eine intensive Sommerpause – und vorsichtige Hoffnung für die neue Spielzeit in der Kreisliga A Düren.

Bei Jugendsport Wenau hat man turbulente Monate hinter sich. Der Abstieg aus der Bezirksliga zur Saison 2024/25 stellte den Klub nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch vor große Herausforderungen. „Insgesamt sind wir mit der vergangenen Saison mehr als zufrieden, da der Abstieg aus der Bezirksliga massive Probleme mit sich gebracht hat“, sagt der sportliche Leiter Dirk Habets im Gespräch. „Nur fünf Spieler des alten Kaders blieben erhalten, elf neue kamen im Verlauf der Vorbereitung dazu.“

Die aktuelle Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26 läuft seit dem 13. Juli. „Aufgrund der jungen Mannschaft und der komplett in den Sommerferien liegenden Vorbereitung haben wir uns dazu entschlossen, eine längere Vorbereitung ohne große Turniere zu machen“, erklärt Habets. Mit dem Stand der Vorbereitung zeigt er sich „im Großen und Ganzen zufrieden“, auch wenn ihn die vielen urlaubsbedingten Ausfälle stören: „Aber das Problem haben wir ja nicht alleine.“

Doch auch nach der Kaderumbildung blieb es unruhig: „Im Verlauf der frühen Saison kamen dann zwei Kreuzbandrisse – Leon Feka und Louis Schulz – dazu. Das führte dazu, dass wir über die gesamte Hinrunde mit bis zu fünf U19-Spielern agieren mussten, um überhaupt spielfähig zu sein.“ In der Rückrunde sorgten fünf Neuverpflichtungen zwar für mehr Breite, aber auch dort fehlten Stammkräfte wie Tom Kreder und Luca Schleipen langfristig. „Von daher war die ganze Saison geprägt von Überleben und Improvisieren.“

Positiv bewertet der sportliche Leiter die Entwicklung des Teams – besonders den sozialen Zusammenhalt: „Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt in der Truppe, die Stimmung ist gut, die Integration der Neuzugänge geht gut voran – wobei man erwähnen muss, dass die meisten keine Unbekannten in Wenau sind.“

Auch personell hat sich einiges getan. Zugänge:

Jan Erberich (Rückkehr vom Studium)

Niklas Haas, Marcel Capellmann (beide TuS Langerwehe II)

Christian Pütz (BSV Wissersheim)

Till Malsbenden (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch)

Philipp Nau (BC Oberzier)

Manuel Schmeichel (CSV Düren)

Filip Gjorgjeski (eigene U19)

Abgänge:

Enis Ucuzoglu (Germania Teveren)

Fabrice Görich (Sportfreunde Düren)

Thomas Thometzki (VfR Würselen)

Sven Liedke (intern, Funktion im Vorstand und 2. Mannschaft)

Endzeit Gashi (pausiert)

Ein konkretes Saisonziel will Habets nicht überbetonen – dennoch bleibt der Ehrgeiz erkennbar: „Ich könnte sagen Aufstieg, weil es am Ende das ist, wofür man Fußball spielt. Wir sind uns aber einig, dass wir uns verbessern wollen.“ Maßstab sei nicht allein die Tabelle, sondern auch der Weg dorthin: „Ich würde mir wünschen, dass wir ohne große Verletzungsthemen bleiben, guten Fußball spielen – und wenn es dann ein Top-4-Platz ist, bin ich damit im Reinen.“

In der kommenden Kreisliga-A-Spielzeit rechnet Habets mit einem engen Rennen. „Ich denke, die Liga wird deutlich ausgeglichener sein als letzte Saison. Gute Aufsteiger gepaart mit zwei Bezirksliga-Absteigern, bei denen man noch nicht so genau weiß, wo sie stehen.“ Favoriten hat er trotzdem im Blick: SC Jülich, SV Hoengen und Borussia Freialdenhoven zählt er zu den stärksten Kandidaten.

Der Blick geht nach vorn – mit einem realistischen Anspruch und der Hoffnung, dass die schwierigsten Zeiten nun hinter dem Verein liegen.

