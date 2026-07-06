„Die ganze Mannschaft hat Woche für Woche Leistung gebracht"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Timo Erdmann der SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz auf eine historische Saison zurück: Bezirkspokal, Hallenbezirksmeisterschaft und Aufstieg in die Frauen-Landesliga – das erste Jahr als SGM hätte kaum besser laufen können.

Bezirkspokalsieger, Hallenbezirksmeister und Aufsteiger in die Landesliga – die Saison 2025/2026 war für die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz eine zum Einrahmen. „Ja, zufrieden: Bezirkspokalsieger, Hallenbezirksmeister und Aufstieg in die Landesliga", sagt Timo Erdmann gegenüber FuPa. Als weiteren positiven Aspekt hebt er hervor, dass in der gesamten Saison sehr wenige Spiele abgesagt wurden – ein Faktor, der in einer gut organisierten Spielzeit nicht selbstverständlich ist. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Die Spielplanung habe dazu geführt, dass erste und zweite Mannschaft beim Pokal abwechselnd zuhause und auswärts antreten mussten. „Die Einteilung der Spiele und des Pokals, vor allem erste und zweite Mannschaft immer abwechselnd daheim und auswärts, war nicht gut", so der Trainer.

Besondere Leistung: Trotz Verletzungen immer da

Was Erdmann besonders hervorhebt, ist die Geschlossenheit seiner Mannschaft unter schwierigen Umständen. Es war das erste Jahr als SGM – und mehr als die Hälfte der Spielerinnen kamen aus der B-Jugend. Dazu gesellten sich zahlreiche Verletzungen, darunter zwei Kreuzbandrisse. „Ich muss die ganze Mannschaft loben. Das erste Jahr als SGM, mehr als die Hälfte waren Spielerinnen, die aus der B-Jugend kamen, viele Verletzte, länger ausgefallen, zwei Kreuzbandrisse – und trotzdem Woche für Woche Leistung gebracht." Eine Leistung, die angesichts dieser Umstände noch beeindruckender wirkt.

Trainingswochenende und ein starker Testgegner

Die Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison nimmt Erdmann ernst. Neben einem Trainingswochenende und vielen Testspielen ist ein Highlight bereits eingeplant: ein Testspiel gegen die SG Altheim, einen höherklassigen Gegner. Solche Begegnungen sind für ein aufgestiegenes Team Gold wert – sie zeigen frühzeitig, wo die Mannschaft im Vergleich zur neuen Ligaklasse steht.

Ziel: Klassenerhalt in der Landesliga

Die Zielsetzung für die Saison 2026/2027 formuliert Erdmann realistisch und klar: In der ersten Mannschaft soll der Klassenerhalt in der Landesliga das oberste Gebot sein. Die zweite Mannschaft soll sich derweil weiter oben in ihrer Liga festsetzen. Bescheidenheit mit Substanz – nach dem historischen Aufstieg ist das eine vernünftige Haltung.

Favoritenfrage offen: Ligaeinteilung fehlt noch

Wer in der neuen Liga um den Titel mitspielen wird, kann Erdmann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. „Da noch keine Ligazugehörigkeit gemeldet wurde, kann ich das nicht beantworten", erklärt er. Sobald die Staffeleinteilung feststeht, dürfte sich das Bild klären.

Sieben Zugänge stärken den Kader

Personell rüstet die SGM für die Landesliga auf. Mit Lisa Krempel von Hohenmemmingen und Emma Pietschmannvon AHP kommen zwei externe Spielerinnen hinzu. Aus der Jugend stoßen gleich fünf Talente in den Kader: Anna Anders, Sofie Anders, Fynia Münsch, Leni Simmler und Anna Bollenmiller. Abgänge werden keine vermeldet.

Regeländerungen: Zeitmanagement überzeugt

Bei den WM-Regeländerungen spricht sich Erdmann für konsequenteres Zeitmanagement aus – sowohl bei Auswechslungen als auch bei Verletzungsunterbrechungen. Regelungen, die das Spiel flüssiger machen und Zeitspiel eindämmen, findet er grundsätzlich sinnvoll – auch und gerade im Amateurfußball, wo das Thema mindestens genauso relevant ist wie auf der großen Bühne.