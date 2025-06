"Die ganz starken Jungs haben sogar einen dritten Tag drangehängt"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die SG Schorndorf hat eine emotionale und überaus erfolgreiche Saison in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit dem Meistertitel gekrönt. Nach 19 Jahren kehrt der Verein in die Landesliga zurück. Trainer Koray Yildiz erklärt gegenüber FuPa die Erfolgsfaktoren, den Weg zum Titel und die Ziele für die kommende Spielzeit.

„Wir haben ordentlich gefeiert“, berichtet Koray Yildiz. Zwei Tage wurde offiziell gefeiert – und „die ganz starken Jungs haben sogar noch einen dritten Tag drangehängt!“ Die Rückkehr in die Landesliga nach fast zwei Jahrzehnten bot dafür reichlich Anlass.

Vor der Saison war der Titel noch kein Thema. „Unser Ziel war es, uns in dieser starken Liga erstmal im oberen Drittel zu etablieren“, erklärt Yildiz. Nach einer starken Hinrunde änderte sich die interne Stimmung: „Da hat die Mannschaft dann fest an den Titel geglaubt.“

Teamgeist als Schlüssel

Für Yildiz war der außergewöhnliche Zusammenhalt der Schlüssel zur Meisterschaft. „Es ist nicht immer nur die Taktik, die Spiele gewinnt. Unser Teamgeist war absolut entscheidend.“ Jeder habe sein Ego hintenangestellt, die erfahrenen Spieler gingen als Vorbilder voran, die jungen Spieler hätten sich voll reingehängt. „Diese positive Energie und dieser Zusammenhalt – ich bin felsenfest davon überzeugt, die haben uns die knappen Spiele gewonnen. Das war unser großer Vorteil!“

Stärken: Mentalität und Respekt

Die sportlichen Stärken der SG Schorndorf beschreibt Yildiz klar: „Teamgeist, Mentalität, Respekt und Bescheidenheit.“ Diese Werte hätten die Mannschaft durch die Saison getragen.

Abschlussfahrt nach Spanien

Gefragt nach der Abschlussfahrt, verrät Yildiz: „Wir fliegen Ende Juni mit der Mannschaft nach Malaga.“ Nach der langen Saison wird dort nochmals gebührend gefeiert.

Landesliga-Rückkehr wird selbstverständlich wahrgenommen

„Wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, betont Yildiz. Nach 19 Jahren kehrt die SG Schorndorf nun wieder in die Landesliga zurück.

Kader bleibt zusammen – punktuelle Verstärkungen geplant

Die Kaderplanung läuft bereits seit dem Winter. „Stand heute haben wir keinen einzigen Abgang zu verzeichnen. Das ist ein fantastisches Zeichen.“ Man wolle bewusst keinen großen Umbruch vornehmen, um den gewachsenen Teamgeist zu bewahren. „Wir werden die Mannschaft punktuell verstärken. Bis jetzt haben wir drei neue Spieler verpflichtet.“

Klassenerhalt als realistische Zielsetzung

Für die kommende Saison gibt Yildiz ein klares Ziel aus: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“ Nach so langer Zeit in der Bezirksliga gelte es, sich als Verein in der Landesliga wieder einzugewöhnen. „Wir werden wie auch dieses Jahr bescheiden bleiben und wollen weiterhin Fußball arbeiten.“

Großer Dank an Unterstützer

Abschließend nutzte Yildiz die Gelegenheit, wichtige Personen zu würdigen: „Ein riesiger Dank geht an unseren Abteilungsleiter Thomas Layer für seine unermüdliche Arbeit im Hintergrund. Auch unserem alten Trainer Zoran Cutura gebührt Lob für den Aufbau des Fundaments. Besonders danke ich meinem Co-Trainer Matthias Morys sowie Sokol Kacani. Und natürlich allen Sponsoren, Gönnern und Helfern – ihr alle seid ein Teil dieser Meisterschaft!“

Souveräner Meister

Mit 25 Siegen, fünf Unentschieden und nur vier Niederlagen sowie starken 110:39 Toren beendete die SG Schorndorf die Bezirksliga als Meister. Der Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger TSV Gaildorf und TSV Nellmersbach betrug am Ende fünf Punkte.

Mit Rückenwind in die Landesliga

Mit einer intakten Mannschaft, großem Teamgeist und neuer Aufstiegs-Euphorie geht die SG Schorndorf selbstbewusst in die Saison 2025/2026. Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel – mit der gezeigten Mentalität dürfte er in Reichweite sein. Und vielleicht gelingt es dem Team von Koray Yildiz, die Landesliga langfristig zu bereichern.