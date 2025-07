Große Namen in den Niederlanden. – Foto: Markus Becker

Die Fußballwelt trifft sich in Groesbeek Ex-Nationalspieler Theo Janssen hat das Traineramt beim Drittligisten De Treffers übernommen, während sich Jasper Cillessen, langjähriger „Oranje"-Torwart, beim Klub fit hält. Der Verein erlebt einen Sommer der großen Namen.

Etwa 13.000 Einwohner hat die beschauliche Grenzgemeinde Groesbeek bei Kranenburg. Im niederländischen Fußball aber ist das Dorf eine Institution. Gleich sechs Fußballvereine gibt es vor Ort, drei strahlen über die Stadtgrenzen hinaus: Achilles ’29, Germania und De Treffers. Mitte der 2010er-Jahre wagte sich Achilles in den niederländischen Profifußball vor. Von dort verabschiedeten sich die Schwarz-Weißen aber zügig wieder. Finanziell hatte man sich übernommen, es folgte der Absturz. Mittlerweile aber wollen De Treffers hoch hinaus.

Ex-Nationalspieler Janssen in der Verantwortung Die Rot-Schwarzen kicken in der dritthöchsten Spielklasse des Nachbarlandes, der Tweede Divisie. Und Fußballkenner, die dieser Tage auf dem Trainingskomplex in Groesbeek unterwegs sind, dürften auf zwei bekannte Gesichter treffen. De Treffers, die in der vergangenen Saison auf einem enttäuschenden Tabellenplatz zehn landeten, sind ambitioniert, und haben daher Theo Janssen als Cheftrainer verpflichtet. Der 43-Jährige bereitet seine Mannschaft derzeit auf die Saison 2025/2026 vor, in der er erstmals die Verantwortung an der Seitenlinie tragen wird.

Janssen war einst Nationalspieler der Niederlande, in fünf Partien stand er für die „elftal“ auf dem Platz. Der zentrale Mittelfeldspieler, der aus Arnheim stammt, kickte während seiner Karriere für seinen Heimatverein Vitesse, für den belgischen Klub KRC Genk, für Twente Enschede und Ajax Amsterdam. Seinen höchsten Marktwert erreichte der Kreativspieler im Jahr 2011: Auf sieben Millionen Euro wurde Freistoßspezialist Janssen, der während seiner Laufbahn immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hatte, damals taxiert. Im Jahr 2014 beendete der Niederländer, der 359 Mal in der Eredivisie auflief, dabei 50 Tore schoss und 54 weitere vorbereitete, seine Laufbahn als Spieler. Zuletzt war Janssen als Chefscout beim in die Zweitklassigkeit und die Perspektivlosigkeit abgestürzten Klub Vitesse Arnheim aktiv, zudem trat er als TV-Kommentator in Erscheinung. Anfang des Jahres hatte der Ex-Profi dann aber für zwei Spielzeiten in Groesbeek unterzeichnet. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit De Treffers ein sehr gutes Team aufzubauen. Wir beabsichtigen, langfristig zusammenzuarbeiten. Das enorme Vertrauen auf beiden Seiten zeigt sich auch in der Vertragslaufzeit“, sagte Janssen vor einigen Monaten. Er habe ein gutes Gefühl in Groesbeek. „Ich habe selbst gesehen und erlebt, dass De Treffers ein sehr familiärer und einladender Verein mit vielen engagierten Freiwilligen, Sponsoren und Unterstützern ist.“