Die Fußballstars von morgen in Aktion beim Wiesbadener Liliencup

Nachwuchstalente, hochklassiger Fußball, Spitzenatmosphäre und Top-Organisation: Dafür steht der Wiesbadener Liliencup und deshalb genießt er europaweit einen ausgezeichneten Ruf und zählt zu den ganz besonders attraktiven Sportveranstaltungen Wiesbadens.

Am 17./18.01.2026 findet der 31. Wiesbadener Liliencup der Spvgg. Sonnenberg -zum dann zehnten Mal -in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden statt. Schirmherr ist Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende.

Die deutschen Turnierteilnehmer sind im kommenden Jahr Titelverteidiger 1. FSV Mainz, SV Wehen Wiesbaden, Eintracht Frankfurt, 1, FC Kaiserslautern, 1. FC Heidenheim, FC Augsburg, FC St. Pauli, SV Werder Bremen, FC Schalke 04 und das Team des Gastgebers Spvgg. Sonnenberg. Der SV Werder Bremen war 1996 und 1997 Turniersieger und hat zuletzt 2003 am Turnier teilgenommen.

Mit dem Team von Feyenoord Rotterdam haben wir erstmals in der Turniergeschichte einen Verein aus der niederländischen Eredivisie zu Gast in Wiesbaden. Zweiter internationaler Teilnehmer ist das Team des SK Rapid Wien, im nächsten Jahr zum zwanzigsten Mal Teilnehmer beim Wiesbadener Liliencup.

Beim Wiesbadener Liliencup kann man die Fußballstars von morgen in voller Aktion erleben. Die Nähe zum Spielfeld und der Kontakt zu den Spielern auf der Zuschauertribüne machen die Veranstaltung für die Zuschauer besonders attraktiv. Immer wieder kommt es vor, dass die jungen Spieler bereits kurz nach dem Turnier in der Fußball-Bundesliga oder den vergleichbaren internationalen Ligen auftauchen, wodurch sie den Zuschauern natürlich noch bestens in Erinnerung sind. Ein Beispiel dafür ist Paul Nebel, der 2019 als Kapitän des 1. FSV Mainz 05 Teilnehmer in Wiesbaden war und inzwischen in der Bundesliga und der U21-Nationalmannschaft eine feste Größe geworden ist. Auch die erste Einberufung in die Nationalmannschaft hat er inzwischen erhalten.

Der beste Torschütze des Liliencup 2025, Wael Mohya vom VfL Borussia Mönchengladbach, hatte am 28.10.2025 mit 16 Jahren im Pokalspiel gegen den Karlsruher SC seinen ersten Profieinsatz.

Der beste Spieler des Liliencup 2025, Jay Debrah, wurde - ebenfalls mit 16 Jahren - bereits mehrfach in den Conference League Kader des 1. FSV Mainz 05 nominiert. Für die Sonnenberger Spieler ist die Teilnahme am Wiesbadener Liliencup ein ganz besonderes, oft einmaliges Erlebnis in ihrer Fußballkarriere. Jedes Jahr träumen die Spieler vor ihrer Turnierteilnahme von einem Sieg oder wenigstens einem Unentschieden. Leider holt die Realität die Jungs immer wieder ganz schnell ein. Die Realität, dass auf dem Niveau der internationalen und nationalen Spitzenclubs mit einer Geschwindigkeit, Ballsicherheit und einer körperlichen Präsenz Fußball gespielt wird, von dem unser Breitenfußball sehr weit entfernt ist.

Trainer Gabriel Dursun wird seine Spieler auf das große Ereignis ganz sicher hervorragend vorbereiten, um die Spiele gegen die Großen mutig anzugehen und solange wie möglich Paroli bieten zu können.

Die Eintrittskarten werden im Online-Kartenvorverkauf angeboten. Außerdem wird das Turnier im Livestream beim Wiesbadener Kurier übertragen. Hinweise dazu findet ihr auf der Homepage www.wiesbadener-liliencup.de.