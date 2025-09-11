Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Es wird wieder ernst für Titisees Spielführerin Johanna Knöpfle und ihre Kolleginnen. – Foto: Wolfgang Scheu
Die Fußballfrauen des SV Titisee haben nur ein Ziel: Meisterschaft
Am Wochenende starten die Frauen in der Fußball-Landesliga in die Saison.
Der SV Titisee hat sich darauf außergewöhnlich lange vorbereitet. Aus einem naheliegenden Grund: Der Aufstieg soll her.
Ein paar freie Tage hat sich Nadine Kaiser gegönnt. Wandern, abschalten in Tirol, das musste jetzt einfach mal sein. "Hinter mir liegt eine sehr anstrengende Zeit", sagt die Trainerin der Fußballfrauen des SV Titisee. Acht Wochen lang, zwei mehr als sonst, hat sie die Mannschaft auf die neue Saison vorbereitet. Am 14. Juli lud sie zur ersten Einheit, seither ackerten die Spielerinnen dreimal pro Woche an ihrer Form. Dazu gesellten sich dann noch fünf Testpartien.