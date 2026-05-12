Die Fußballerinnen des FC Wittlingen lassen ihre Trainerin staunen von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

„Geduldig und schön gespielt“: Jana Kaiser, die mit dem FC Basel schon in der Super League gespielt hat, traf beim Wittlinger 5:2-Erfolg in Aach-Linz. | Archivfoto: Daniela Porcelli/Just pictures (imago)

Die Fußballerinnen des FC Wittlingen setzen im Aufstiegsrennen ihren Lauf fort. Bei Primus SG Aach-Linz siegt der Landesligist nach einer wilden ersten Halbzeit mit 5:2.