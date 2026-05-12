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Die Fußballerinnen des FC Wittlingen lassen ihre Trainerin staunen
„Geduldig und schön gespielt“: Jana Kaiser, die mit dem FC Basel schon in der Super League gespielt hat, traf beim Wittlinger 5:2-Erfolg in Aach-Linz. | Archivfoto: Daniela Porcelli/Just pictures (imago)
Die Fußballerinnen des FC Wittlingen setzen im Aufstiegsrennen ihren Lauf fort. Bei Primus SG Aach-Linz siegt der Landesligist nach einer wilden ersten Halbzeit mit 5:2.
Einmal ins Rollen gekommen, scheinen die Fußballerinnen des FC Wittlingen aktuell kaum aufzuhalten. Ihr Team präsentiere sich "sehr stabil", konstatiert Trainerin Mona Reichert. Jüngster Ausweis dessen war der 5:2-Sieg bei Landesliga-Primus SG Aach-Linz/Denkingen. Nach dem frühen 0:1-Rückstand schwante Reichert – die 1:6-Hinspielpleite im Kopf – Böses.