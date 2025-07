Die Fußballer des SV Kirchzarten im freien Fall

Nach drei Abstiegen in drei Jahren ziehen die Fußballer des SV Kirchzarten die Reißleine – und melden für die kommende Saison keine Aktivenmannschaft mehr. Was steckt hinter diesem Schritt?

Eineinhalb Wochen ist es her, dass der SV Kirchzarten den Einschnitt "mit großem Bedauern" verkündete: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werde in der neuen Fußball-Saison keine Männermannschaft mehr am laufenden Spielbetrieb teilnehmen. Es würden schlicht die Spieler fehlen, begründeten die Verantwortlichen um den Vereinsvorsitzenden Ulrich Schwär den Schritt. In seiner Pressemitteilung nannte der Verein zudem "strukturelle Defizite" und "schwierige Umstände in der Abteilung Fußball über die letzten Jahre", die nicht behoben werden konnten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.