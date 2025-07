Die Fußball-Kreisligen sind startbereit

Bischoffen. Da legt aber jemand einen Frühstart hin: Den vorläufigen Planungen zufolge werden die beiden C-Ligisten SG Nanzenbach/Hirzenhain und FC Weidelbach bereits am 30. Juli um 19 Uhr mit einem Match in Nanzenbach in die Saison 2025/2026 starten. Die meisten anderen Kreisligisten im Fußballkreis Dillenburg werden erst am 3. August um Punkte spielen. Etliche zunächst spielfreie C-Ligisten werden sogar erst am zweiten August-Wochenende loslegen.