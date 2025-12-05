Die Fußball-Highligts im Kreis Kleve

Rindern spielt gegen Rhede. – Foto: Pascal Derks

SV Rindern – VfL Rhede (Freitag, 20 Uhr). Eine Woche später folgt zwar noch der Auftritt beim Hamminkelner SV. Doch im letzten Heimspiel des alten Jahres dürfte sich für den Bezirksligisten SV Rindern zeigen, wohin die Reise im kommenden Jubiläumsjahr führt. Zum 100-Jährigen würde der Bezirksligist von der Wasserburg nur allzu gerne einen Blick in Richtung Landesliga werfen. Damit dieses Ziel nicht ein Traum bleibt, muss unter Flutlicht praktisch schon ein Sieg gegen den Tabellenführer aus dem Münsterland her. Die spielstarke Mannschaft von Trainer Christian Roeskens steht sich mitunter selbst im Weg – deshalb reicht’s aktuell „nur“ zu Platz vier mit 25 Punkten. Aber an einem guten Tag kann der SV Rindern jeden Gegner schlagen. Das gilt auch für den Spitzenreiter.

BV Sturm Wissel – Siegfried Materborn (Sonntag, 14.15 Uhr). Eins steht bereits unabhängig vom Ausgang der Partie fest: Siegfried Materborn wird sich in jedem Fall als Tabellenführer der Kreisliga A Kleve/Geldern in die Winterpause verabschieden. Selbstverständlich möchte der Aufsteiger aus Wissel zum Abschluss des alten Jahres noch einmal für eine faustdicke Überraschung sorgen und sich damit endgültig einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone verschaffen. Mit Kampfkraft und schnellem Umschaltspiel hat das Team um Spielertrainer Robin Deckers schon für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Allerdings dürfte das Selbstvertrauen am Mittwochabend arg gelitten haben – da gab’s nämlich im Kreispokal ein 0:11 (!) beim Ligarivalen Uedemer SV. Auf der anderen Seite wird der Gegner aus der Klever Oberstadt alles dafür tun, um die Verfolger aus Aldekerk, Winnekendonk und Uedem auf Distanz zu halten.

Grün-Weiß Vernum – TSV Wachtendonk-Wankum (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Gastgeber ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Nach einem mehr als holprigen Saisonstart mussten sich die Schützlinge von Trainer Sascha Heigl bereits auf einen langen Abstiegskampf einstellen. Doch plötzlich ging’s steil nach oben. Die Grün-Weißen haben fünf der letzten sechs Meisterschaftsspiele gewonnen und damit den Sprung ins gesicherte Mittelfeld geschafft. Dort hat sich auch der Bezirksliga-Absteiger aus Wachtendonk angesiedelt. Beide Mannschaften haben 23 Punkte auf dem Konto und freuen sich auf eine entspannte Winterpause.

