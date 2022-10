Die Fußball-Festung Aue-Stadion soll kein zweites Mal fallen Teaser VL MITTE: +++ Der VfL Biedenkopf will am Sonntag gegen Zeilsheim wieder die gewohnte Heimstärke zeigen, der FV Breidenbach ist überzeugt, die Ergebniskrise beim Verbandsligavorletzten zu beenden +++

Marburg-Biedenkopf. Das punktgleiche Hinterländer-Duo der Fußball-Verbandsliga Mitte steht am Sonntag (15 Uhr) in der Pflicht: Aufsteiger VfL Biedenkopf will gegen den SV Zeilsheim wieder alte Heimstärke zeigen, der FV Breidenbach beim Tabellenvorletzten in Weyer seine Ergebniskrise beenden. Sechs Partien lang war der VfL Biedenkopf im Aue-Stadion unbesiegt, ehe ihn der SV Niedernhausen am 1. Oktober auf den harten Boden der Tatsachen zurückholte. Am Ende eines gebrauchten Tages hieß es 3:6. Doch damit nicht genug. Eine Woche drauf führten die Hinterländer bei der SG Walluf bis zur 77. Minute mit 2:1, wurden aber noch abgekocht.