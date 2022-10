Die Fusion wirft ihre Schatten voraus Erstes Treffen zwischen den Verantwortlichen der Fußballbezirke Rems-Murr und Hohenlohe.

Auch weil zum Beispiel ab dem Sommer 2024 in der Bezirksliga sowohl Vereine spielen, die an Rems und Murr beheimatet sind wie auch Klubs aus Hohenlohe Süd. Damit der Übergang dann auch gelingt, haben die Verantwortlichen beider Bezirks weitere Treffen vereinbart.

In der rund 90-minütigen Diskussion wurde festgestellt, dass zwar noch viel Arbeit ansteht, aber die Verantwortlichen sehen sich auf einem guten Weg in Sachen Bildung der dann größeren neuen Einheit. Die wirft schon jetzt ihre Schatten voraus, gibt es doch bereits in dieser Saison einen verstärkten Abstieg.

Seine Verantwortlichen in Person von Patrick Künzer (Bezirksvorsitzender), Tobias Müller (stellvertretender Bezirksjugendleiter) sowie Ralph Rolli (Bezirksspielleiter) haben sich in Weiler zum Stein mit Nico Schwarz (Bezirksvorsitzender). Daniel Limbacher (stellvertretender Bezirksjugendleiter, Martin Basler /Bezirksspielleiter) und Volker Ehmann getroffen, um den im Sommer 2024 anstehenden Zusammenschluss voran zu bringen.

