 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Die FuPa-Elf der Saison der Landesliga Lüneburg

Die Spieler mit den häufigsten Nominierungen zur Elf der Woche

von FuPa Lüneburg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

Die Saison 2025/26 ist Geschichte, dennoch wollen wir es uns nicht nehmen lassen, euch noch die Elf des Jahres der abgelaufenen Spielzeit zu präsentieren. Hier die Spieler mit den häufigsten Nominierungen zur Elf der Woche:

Enes Badur SV Ahlerstedt/Ottendorf

Loris Menger BW Bornreihe

Marcel Meyer FC Hagen/Uthlede

Jan Miklas Steffens Drochtersen/Assel II

Max Reichardt Drochtersen/Assel II

Jeremy da Rocha Nunes BW Bornreihe

Julian Seepolt TuS Harsefeld

Niklas Ellerwald Drochtersen/Assel II

Moritz Vedovelli Bugugnoli Ahlerstedt/Ottendorf

Abdullah-MertYaman Drochtersen/Assel II

Timo Haepp Güldenstern Stade