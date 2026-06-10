Die FuPa-Elf der Saison der Landesliga Lüneburg

Die Saison 2025/26 ist Geschichte, dennoch wollen wir es uns nicht nehmen lassen, euch noch die Elf des Jahres der abgelaufenen Spielzeit zu präsentieren. Hier die Spieler mit den häufigsten Nominierungen zur Elf der Woche:
Enes Badur SV Ahlerstedt/Ottendorf
Loris Menger BW Bornreihe
Marcel Meyer FC Hagen/Uthlede
Jan Miklas Steffens Drochtersen/Assel II
Max Reichardt Drochtersen/Assel II
Jeremy da Rocha Nunes BW Bornreihe
Julian Seepolt TuS Harsefeld
Niklas Ellerwald Drochtersen/Assel II
Moritz Vedovelli Bugugnoli Ahlerstedt/Ottendorf
Abdullah-MertYaman Drochtersen/Assel II
Timo Haepp Güldenstern Stade