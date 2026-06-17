Die FuPa-Elf der Saison der Kreisliga Stade

Die Saison 2025/26 ist Geschichte, dennoch wollen wir es uns nicht nehmen lassen, euch noch die Elf des Jahres der abgelaufenen Spielzeit zu präsentieren. Hier sind die Spieler mit den häufigsten Nominierungen zur Elf der Woche:

Während der Saison wird pro Spieltag eine "Elf der Woche" mit den besten Spielern einer Liga berechnet.

Wichtig zu bedenken: Die reine Stimmenanzahl ist zwar ein wichtiges Kriterium für den Einzug in die "Elf der Woche" aber bei weitem nicht das einzige. Alle Faktoren, die allesamt Einfluss nehmen, haben wir weiter unten im Artikel unter "Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein" aufgelistet.

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams. Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der "Elf der Woche" nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...) ist es ebenfalls nicht möglich, in der "Elf der Woche" zu stehen.