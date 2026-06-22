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Allgemeines
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Die FuPa-Elf der Saison der Bezirksliga Oberschwaben
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Oberschwaben
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Oberschwaben
Torhüter
Dominic Merk (FC Mengen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Timo Winter (SGM Ummendorf/Fischbach): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Anthony Procopio (SGM Ringschnait/Mittelbuch): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Yannick Ender (SV Hohentengen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Levi Fin Schlude (FC Mengen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Max Schuler (FC Mengen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Eryk Müller (SV Ochsenhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Mike Jansen (SV Ochsenhausen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Manuel Münst (SGM Ringschnait/Mittelbuch): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Pascal Volz (SV Uttenweiler): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Fabian Gapp (SV Sulmetingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
– Foto: FuPa-Grafik
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.