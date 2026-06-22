 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Die FuPa-Elf der Saison der Bezirksliga Oberschwaben

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Oberschwaben

von Matthias Kloos · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Oberschwaben

Torhüter

Dominic Merk (FC Mengen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Timo Winter (SGM Ummendorf/Fischbach): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Anthony Procopio (SGM Ringschnait/Mittelbuch): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Yannick Ender (SV Hohentengen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Levi Fin Schlude (FC Mengen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Max Schuler (FC Mengen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Eryk Müller (SV Ochsenhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mike Jansen (SV Ochsenhausen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Manuel Münst (SGM Ringschnait/Mittelbuch): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Volz (SV Uttenweiler): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Fabian Gapp (SV Sulmetingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

– Foto: FuPa-Grafik

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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