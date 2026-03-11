Die FuPa-Börse für ganz Mecklenburg-Vorpommern

– Foto: FuPa-Grafik

Ihr sucht noch Spieler oder Trainer oder einen neuen Verein oder einen Gegner für ein Testspiel? Lasst Euch ganz einfach in der Vereinsbörse auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern finden. Diese ist in insgesamt acht Kategorien für die Region aufgeteilt.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Trainer gesucht!

Dein Team sucht einen Trainer beziehungsweise eine Trainerin. Dann bist Du in dieser Kategorie genau richtig.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Spieler gesucht!

Es wird noch ein Spieler beziehungsweise eine Spielerin als Verstärkung gebraucht. Dann solltest Du hier nachschauen.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Verein gesucht!

Du suchst einen neuen Verein, mit dem Du durchstarten möchtest? Dan klicke auf diese Kategorie.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Trainer sucht!

Als Trainer beziehungsweise Trainerin suchst Du eine neue Herausforderung? Dann bist Du hier richtig.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Spieler sucht!

Du bist Spieler beziehungsweise Spielerin und möchtest Dich gerne einem neuen Verein anschließen? Dann gebe hier Dein Gesuch auf.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Verein sucht!

Dein Verein sucht zum Beispiel einen Spieler beziehungsweise eine Spielerin? Dann solltest Du hier ein Gesuch veröffentlichen.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Testspielgegner gesucht!

Dein Team braucht noch einen Testspielgegner? Kein Problem. Hier solltest Du den passenden Kontrahenten finden.

-----

>>> Hier geht es zur Rubrik: Sonstiges!

Nicht nur Spieler oder Trainer sind im Fußball wichtig. Unter anderem werden auch Stadionsprecher, Medienverantwortliche, Helfer oder Sponsorenwerden gebraucht. Dann wäre hier die richtige Rubrik dafür.