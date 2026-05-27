Die Fühler-Girls aus Landsberg: Europa- und Deutsche Meisterin

Stolz präsentieren Laura (l.) und Lina Fühler ihre Medaillen – Foto: Thomas Ernstberger

Aber erst mal zu Laura, der frischgebackenen Europameisterin. 3:1 gegen Norwegen, 1:0 gegen England und 0:1 gegen Gastgeber Nordirland waren die Resultate in der Vorrunde des Turniers. Damit war das Halbfinale erreicht. Hier feierten die deutschen Mädels einen 4:3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Turnierfavorit Spanien und im Finale wurde Frankreich im Windsor Park-Stadion von Belfast vor 1230 Zuschauern mit 1:0 bezwungen. „Nach dem Spiel gab’s noch auf dem Feld einen Pokal für die Mannschaft und für jeden eine Medaille“, erzählt Laura – und präsentiert stolz das glänzende Erinnerungsstück am blauen Band mit der Aufschrift „UEFA Women’s Under-17 Championship 2026“. Der erste Empfang folgte am DFB-Campus in Frankfurt, der zweite ganz privat daheim in Landsberg.

Landsberg - Zwei junge Fußballerinnen aus Landsberg, die früher., bzw. noch für den TSV Landsberg spiel(t)en, zwei große Erfolge für die Schwestern Laura (16) und Lina Fühler (13). Laura wurde gerade mit der deutschen U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft Europameisterin, Lina Deutsche Meisterin mit der Bayerischen U14-Auswahl. „Da hat sie ziemlich aufgezaubert und ein Tor im Finale geschossen“, weiß die Penzingerin Kristina Spitzer (25), die beim Deutschen Fußballbund (DFB) in Frankfurt im Frauen-Nachwuchsbereich arbeitet.

Durch den Titelgewinn haben sich die deutschen Juniorinnen für die WM in Marokko qualifiziert. „Da geht’s im Oktober/November weiter“, sagt die vierfache Nationalspielerin, die noch etwas ganz Besonderes geschafft hat. Die junge Sportlerin aus Landsberger (da besucht sie die FOS), die in der abgelaufenen Saison erst in der U17 und dann im zweiten Halbjahr in der U20 des FC Bayern spielte, hat bei den Münchnern ihren ersten „richtigen Vertrag“ für die U20, die zweite Frauen-Mannschaft, die nach dem Abstieg in der neuen Saison in der Regionalliga spielt, unterschrieben – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Profi-Fußballerin. Das ist ja das große, klar definierte Ziel der Schwestern, die in Finning aufgewachsen sind: „Wir wollen Profis werden“, haben sie sich schon früh festgelegt. Dafür geben sie – mit voller Rückendeckung ihrer Eltern Miriam und Sebastian (war in Nordirland dabei) – alles. Die Mama: „Auch die Schulleiter und die Lehrer unterstützen uns sehr. Da gibt es nie Probleme“ – auch wenn Laura wie zuletzt wegen der EM mal drei Wochen in der Schule fehlt.“

Aber jetzt zu Lina, die gerade beim U14-Sichtungsturnier in Duisburg-Wedau mit der Bayerischen Auswahl die Deutsche Meisterschaft (bereits zum zweiten Mal) gewonnen hat. Im Finale siegte Bayern 2:0 gegen Sachsen – die junge Landsberger Realschülerin machte das 1:0 und bereitete das 2:0 vor. „Das war ja ein Sichtungsturnier. Ich hoffe, dass ich jetzt auch mal zu einem Länderspiel eingeladen werde“, so Lina, die (noch) ihre zweite Saison in der U15 des FC Bayern und mit Zweitspielrecht auch im Mittelfeld der U13-SG Landsberg/Kaufering unter Trainer Ben Enthart in der Bezirksoberliga (aktuell Platz 3) spielt. Das wird sich in der neuen Spielzeit ändern: Da rückt Lina in die U17 der Münchner auf. Heißt: „Viermal Training und ein Spiel pro Woche“ – deshalb wird sie nicht mehr für Landsberg auflaufen: „Das wäre einfach zu viel“ - auch wenn Enthart alles versucht hat, sie zu halten.