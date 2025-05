Die FSV Schöningen vor dem Endspiel um die Relegation

Nach 33 Spieltagen entscheidet sich die Saison der FSV Schöningen am Sonntag in einem Duell, das den Begriff „Endspiel“ verdient. Platz zwei ist zum Greifen nah – und mit ihm die Relegation zur Regionalliga Nord. Doch ebenso schnell kann dieser greifbare Erfolg noch aus den Händen gleiten. Alles, was es braucht, ist ein Auswärtssieg bei Arminia Hannover. Dann ist Rang zwei sicher, unabhängig von Ergebnissen der Konkurrenz.