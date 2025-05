– Foto: Horst Vogler

Die FSV Schöningen startet in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Gegen den Heider SV will der Oberliga-Zweite aus Niedersachsen den Grundstein für den großen Traum legen

Wenn die FSV Schöningen am Mittwochabend den Heider SV zum ersten Spiel der Relegationsrunde zur Regionalliga Nord empfängt, beginnt für den Klub das vielleicht bedeutendste Kapitel seiner bisherigen Vereinsgeschichte. Drei Partien, vier Mannschaften, zwei Aufsteiger – so lautet die Konstellation dieses Entscheidungsturniers, an dessen Ende der Schritt in den überregionalen Fußball stehen könnte.

Als Tabellenzweiter der Oberliga Niedersachsen geht die FSV mit berechtigtem Selbstbewusstsein in die Aufstiegsrunde. Der 3:0-Sieg am letzten Spieltag in Arminia Hannover war nicht nur sportlich überzeugend, sondern auch Ausdruck einer mannschaftlichen Reife, die sich über die gesamte Rückrunde hinweg entwickelt hat. Die Defensive zählt zu den besten der Liga, im Spiel nach vorn agiert das Team unter Trainer Christian Benbennek variabel und effektiv. Mit dem Heider SV wartet nun ein Gegner, der sich mit ähnlicher Konstanz durch die Oberliga Schleswig-Holstein gespielt hat. 21 Siege, 90 erzielte Tore und Platz zwei in der Abschlusstabelle sprechen für eine ausgeprägte Offensivstärke. Für die Gastgeber dürfte es darum gehen, den Rhythmus des Gegners früh zu stören, eigene Ballkontrolle herzustellen und die Heimkulisse im Elmstadion als Unterstützung zu nutzen.