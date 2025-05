Die FSV Schöningen krönt starke Saison mit Platz zwei

Es war ein Spiel mit klaren Vorzeichen: Die FSV Schöningen benötigte einen Sieg, um unabhängig von anderen Ergebnissen den Relegationsplatz zur Regionalliga zu sichern. Und die Mannschaft von Christian Benbennek erfüllte diese Aufgabe mit bemerkenswerter Reife. Auf schwierigem Geläuf und gegen einen Gegner, der sich im Abstiegskampf noch einen Funken Hoffnung erhalten wollte, ließ die FSV nichts anbrennen – und drehte in der zweiten Halbzeit konsequent auf.

In der ersten Hälfte war das Spiel noch zäh, geprägt von Vorsicht auf beiden Seiten und überschaubaren Torchancen. Doch die FSV blieb ruhig, geduldig – und lauerte auf ihre Momente. Genau diese kamen nach dem Seitenwechsel: Standardsituationen, oft ein Spiegelbild für Entschlossenheit und taktische Detailarbeit, wurden zur entscheidenden Waffe. Erst Harant nach einem Freistoß von Bremer, dann Reiche ebenfalls nach ruhendem Ball – zwei Innenverteidiger, zwei Tore, zwei Statements.

Die FSV unterstreicht mit dem Erfolg in Hannover eindrucksvoll ihre Entwicklung: Nur 37 Gegentore in 34 Spielen – ligaweit Bestwert gemeinsam mit Atlas Delmenhorst. Gleichzeitig wurde die Offensive immer flexibler, wie der Schlusspunkt von Skoda nach schöner Kombination zeigt. Das 3:0 war nicht nur der Endstand, sondern auch ein Ausdruck der Überlegenheit in der Schlussphase.

Auch mental war die Leistung bemerkenswert. Nach dem Rückschlag beim 0:1 im Spitzenspiel gegen HSC Hannover war eine Antwort gefordert – und sie fiel überzeugend aus. Das Team trat fokussiert, geschlossen und spielkontrollierend auf. In einem Spiel, das in der Vergangenheit für Nervosität gesorgt hätte, zeigte die FSV eine neue Souveränität.