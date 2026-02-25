Die FSG Union Meppen/SF Schwefingen hat die Trainerfrage geklärt

Die FSG Union Meppen/SF Schwefingen hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Thomas Menger übernimmt das Amt und tritt die Nachfolge von Johannes Meiners an. Der neue Coach bringt langjährige Erfahrung und mehrere Erfolge aus dem Frauenfußball mit.

Thomas Menger ist seit 2016 im Frauenfußball des SV Union Lohne aktiv und derzeit bei der SG Lohne/Wietmarschen tätig. In dieser Zeit sammelte er zahlreiche sportliche Erfolge. Dazu zählen die Meisterschaften in der Kreisliga in den Spielzeiten 2016/17 und 2019/20 sowie der Titel in der Bezirksliga Weser-Ems Süd in der Saison 2021/22. Zudem gelang unter seiner Verantwortung ein Aufstieg in die Landesliga sowie die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga in der Saison 2023/24.

Diese Bilanz steht für kontinuierliche Arbeit und sportliche Entwicklung im Frauenfußball.

Mit der Verpflichtung von Thomas Menger stellt die FSG Union Meppen/SF Schwefingen die Weichen für die kommende Saison neu. Er tritt die Nachfolge von Johannes Meiners an und soll künftig neue Impulse setzen.

Der Verein blickt der Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer mit Vorfreude entgegen und erwartet eine gemeinsame sportliche Weiterentwicklung.

