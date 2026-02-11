Die FSG Riedrode träumt vom Aufstieg

Riedrode. Gruppenligist FSG Riedrode ist durchaus motiviert, Größeres zu erreichen. Die Verbandsliga wäre zwar kein Novum für den aktuellen Tabellendritten (Vorgängerverein SG spielte mehrere Jahre in der Landesliga), aber Thorsten Göck sagt: „Wenn wir den Aufstieg schaffen sollten und die Spieler hoch wollen, dann werden wir als Sportliche Leitung nicht im Weg stehen.“
Anspruch und Wirklichkeit: Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz liegt über dem Soll. „Nach Platz Sechs in der letzten Runde wollten wir eigentlich an dieses Ergebnis anschließen“, sagt Thorsten Göck: „Aber wir waren gleich oben dabei mit fast unverändertem Team.“ Die FSG ist als Tabellendritter in die Winterpause gegangen, „und das ist super“, wie Göck findet. Die Riedroder sind ziemlich geradlinig durch die Vorrunde gekommen, erst im November gab es einen leichten Einbruch. „Da hat man gemerkt, dass die Runde lang war – die Spieler waren nicht mehr ganz so frisch und fit“. Der FSG-Verantwortliche hat dennoch kaum etwas zu beanstanden: „Wir wollten ursprünglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, und das haben wir geschafft.“ Aktuell haben die Riedroder gerade einmal vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim und ein Spiel weniger auf dem Konto als der Konkurrent.
Was war gut? Die Einstellung der Spieler. „Und positiv ist auch der Umgang mit dem Gegner“, schiebt Göck hinterher. Der Respekt sei da. Die Beltz-Elf ist fleißig im Training, die Motivation hoch, der Ehrgeiz geweckt. „Die DNA des Trainers kann von den Spielern umgesetzt werden, wir sind flexibel auf dem Platz und können taktisch variieren“, sagt Göck.
Was geht besser? „Wir müssen Fehler minimieren“, sagt der Sportliche Leiter. „Wir kassieren noch zu viele Gegentore, und unsere Abschlüsse sind noch ausbaufähig“.
Wer kommt, wer geht?
Wer kommt, wer geht? Marvin Pohl wechselte im Winter von der Spielvereinigung Neu-Isenburg zur FSG. Der offensive Mittelfeldspieler ist variabel einsetzbar, stark am Ball und in Dribblings. „Marvin ist ein guter Mannschaftsspieler mit Übersicht – er hat eine gute Ausbildung“, lobt Göck. Youness Breir vom VfR Fehlheim ist für Offensive und Mittelfeld zuständig. „Ein umgänglicher Typ, zweikampfstark, und er weiß, wo das Tor steht.“ Mehmet Tutay hat die FSG indes verlassen und sich dem VfR Bürstadt angeschlossen. „Mehmet konnte die Intensität in der Gruppenliga nicht mehr ganz mitgehen“, sagt Göck. Und auch Timo Klauder ist ein Verlust. „Timo ist nicht Eins-zu-Eins zu ersetzen, weder als Mensch, noch als Fußballer“, sagt der Sportliche Leiter. FSG-Zweitmannschaftsspieler Tim Riedinger wurde derweil ins kalte Wasser geworfen, hat in der Vorbereitung auf Klauders Position gespielt und einen guten Eindruck gemacht.
Wer wird Meister, wer steigt ab? „Es wird fünf Absteiger geben, und ich hoffe, dass wir nicht dabei sind“, stapelt Göck tief. Die Meisterschaft hingegen sei fast schon entschieden, denn „Ginsheim hat bis jetzt eine super Runde gespielt“. Aber auch der Zweite Dersim habe sich in der Winterpause gut verstärkt.
Und wo landet die FSG am Ende? „Ich hoffe aufgrund des Engagement und Ehrgeizes unserer Spieler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz“, sagt Göck. „Aber Tabellenplatz sechs wäre auch vollkommen in Ordnung“.