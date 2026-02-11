Die FSG Riedrode träumt vom Aufstieg WIntercheck: Gruppenligist würde sich einem Aufstieg nicht verschließen von Jan Zehatschek · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die FSG Riedrode hat eine starke Hinrunde gespielt. Gelingt der Aufstieg in die Verbandsliga? – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Riedrode. Gruppenligist FSG Riedrode ist durchaus motiviert, Größeres zu erreichen. Die Verbandsliga wäre zwar kein Novum für den aktuellen Tabellendritten (Vorgängerverein SG spielte mehrere Jahre in der Landesliga), aber Thorsten Göck sagt: „Wenn wir den Aufstieg schaffen sollten und die Spieler hoch wollen, dann werden wir als Sportliche Leitung nicht im Weg stehen.“

Riedrode. Gruppenligist FSG Riedrode ist durchaus motiviert, Größeres zu erreichen. Die Verbandsliga wäre zwar kein Novum für den aktuellen Tabellendritten (Vorgängerverein SG spielte mehrere Jahre in der Landesliga), aber Thorsten Göck sagt: „Wenn wir den Aufstieg schaffen sollten und die Spieler hoch wollen, dann werden wir als Sportliche Leitung nicht im Weg stehen."

Anspruch und Wirklichkeit: Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz liegt über dem Soll. „Nach Platz Sechs in der letzten Runde wollten wir eigentlich an dieses Ergebnis anschließen", sagt Thorsten Göck: „Aber wir waren gleich oben dabei mit fast unverändertem Team." Die FSG ist als Tabellendritter in die Winterpause gegangen, „und das ist super", wie Göck findet. Die Riedroder sind ziemlich geradlinig durch die Vorrunde gekommen, erst im November gab es einen leichten Einbruch. „Da hat man gemerkt, dass die Runde lang war – die Spieler waren nicht mehr ganz so frisch und fit". Der FSG-Verantwortliche hat dennoch kaum etwas zu beanstanden: „Wir wollten ursprünglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, und das haben wir geschafft." Aktuell haben die Riedroder gerade einmal vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim und ein Spiel weniger auf dem Konto als der Konkurrent.

Was war gut? Die Einstellung der Spieler. „Und positiv ist auch der Umgang mit dem Gegner“, schiebt Göck hinterher. Der Respekt sei da. Die Beltz-Elf ist fleißig im Training, die Motivation hoch, der Ehrgeiz geweckt. „Die DNA des Trainers kann von den Spielern umgesetzt werden, wir sind flexibel auf dem Platz und können taktisch variieren“, sagt Göck. Was geht besser? „Wir müssen Fehler minimieren“, sagt der Sportliche Leiter. „Wir kassieren noch zu viele Gegentore, und unsere Abschlüsse sind noch ausbaufähig“.