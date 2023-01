Die frühen Vögel dürfen schnell ins Nest zurück Teaser KOL NORD: +++ Samstag, 9.30 Uhr - da schaute mancher der Vereinsverteter der Fußball-Kreisoberliga noch etwas müde drein. Dank guter Vorbereitung aber dauert die Restrundentagung keine Stunde +++

BAUERBACH. Der ganz frühe Vogel fing den Wurm - nicht nur vom Termin her waren die Vereinsvertreter der Fußball-Kreisoberliga Nord mit dem 7. Januar in diesem Jahr zeitig dran, die wichtigsten Themen für die Anfang März beginnende Restrunde zu besprechen. Nein, auch der Beginn am Samstagmorgen um 9.30 Uhr ließ doch den einen oder anderen Gesandten der 17 Mannschaften im Sportheim des SV Bauerbach noch ein wenig müde aus den Augen schauen.