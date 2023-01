Symbolbild – Foto: Timo Babic

Die Freundschaftsspiele von Echternach, Koerich und Dalheim Daring bestreitet ein Turnier und sechs Testspiele +++ Koerich mit sieben Freundschaftsspielen +++ Fünf Tests für Dalheim

Viele Vereine der unterenen Divisionen haben zwei oder mehr Wochen zusätzlich Zeit, sich auf die Rückrunde vorzubereiten, da die Saison in der 2.Division erst am 26.Februar beginnt und die in der 3.Division am 5.März.

Daring Club Echternach Der Zweitdivisionär aus der Abteistadt Echternach (D2S1) nimmt am Donnerstag am Askal-Cup in Consdorf teil, bevor man Sonntag erstmals auf die grüne Wiese wechselt. Gegen Biwer kommt es dann zu einem Ostduell, bis zum 18.Februar wird man fünf weitere Freundschaftsspiele absolvieren, darunter drei gegen Mannschaften aus der deutschen Grenzregion. >> Das komplette Vorbereitungsprogramm von Daring Echternach FC Koerich Heute Abend steht dann bereits das erste Testspiel des FC Koerich an. Um 20 Uhr tritt der Zweitdivisionär bei der eine Klasse tiefer spielenden US Moutfort-Medingen an, am Freitag geht es ganz in die Nähe des heutigen Gastspiels, nämlich nach Sandweiler. Gegner aus quasi allen Ligen bilden das komplette Vorbereitungsprogramm von Koerich, der Abschluss ist für den 14.Februar vorgesehen. >> Alle Freundschaftsspiele des FC Koerich FC Les Aiglons Dalheim