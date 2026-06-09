"Die Freude nach dem entscheidenden Spiel war riesengroß" FuPa stellt Meister vor: Der FC Inter Laupheim verteidigt am letzten Spieltag Platz Platz eins in der Kreisliga B4 Oberschwaben und steigt in die Kreisliga A auf. von Matthias Kloos · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Inter Laupheim

Der FC Inter Laupheim hat sich am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga B4 Oberschwaben gesichert und damit den Aufstieg perfekt gemacht. Mit einem 3:2-Erfolg gegen die SGM Gutenzell/Schönebürg II behauptete die Mannschaft ihre Spitzenposition vor dem SV Erolzheim und beendete die Saison mit 61 Punkten auf Rang eins. Drei Zähler Vorsprung auf den direkten Verfolger reichten letztlich zum Titelgewinn.

Nach einer Saison, in der sich der FC Inter Laupheim kontinuierlich an der Tabellenspitze behauptete, kannte die Freude nach dem entscheidenden Sieg keine Grenzen. Trainer Ahmet Kayhan spricht gegenüber FuPa von einem besonderen Moment für den gesamten Verein: „Natürlich haben wir den Titelgewinn gemeinsam gefeiert. Die Mannschaft, das Trainerteam und die Verantwortlichen haben die ganze Saison hart gearbeitet, deshalb war die Freude nach dem entscheidenden Spiel riesengroß.“ Entwicklung statt Titel als Ausgangspunkt „Unser Ziel war es, oben mitzuspielen und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärt Kayhan rückblickend. "Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war vor der Saison nicht selbstverständlich. Die Mannschaft hat sich aber Woche für Woche gesteigert und sich den Erfolg verdient.“

Der Verlauf der Saison bestätigt diese Einschätzung. Über 24 Spieltage hinweg gelangen dem FC Inter Laupheim 20 Siege bei nur drei Niederlagen. Mit nur 23 Gegentoren stellte die Mannschaft zudem die stärkste Defensive der Liga. Geschlossenheit als Erfolgsfaktor Auf die Frage nach den Gründen für die Meisterschaft verweist Kayhan vor allem auf folgendes: „Entscheidend waren die mannschaftliche Geschlossenheit, die hohe Trainingsbeteiligung und die Bereitschaft jedes Einzelnen, für den Erfolg des Teams zu arbeiten. Auch in schwierigen Phasen sind wir ruhig geblieben und haben unseren Weg konsequent weiterverfolgt.“