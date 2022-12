Die Freude ist groß: Der Sonnenland-Cup ist zurück Das überregional bekannte Nachwuchshallenturnier findet erstmals seit 2020 wieder statt +++ Höhepunkt ist traditionell das U15-Turnier

Die Entscheidung ist gefallen. Der Sonnenland-Cup, der in den letzten beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, soll, wie die Vereinsvorstände der SpVgg Hacklberg und des SV Schalding-Heining beschlossen haben, im nächsten Jahr wieder stattfinden. Das Internationale Hallenfußballturniers für Junioren um den Sonnenland-Cup der Brauerei Hacklberg wird vom 04. – 08. Januar 2023 in der Dreiländerhalle in Passau-Kohlbruck traditionell auf Kunstrasen ausgetragen.