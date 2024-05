Die Freien sind zurück auf der Siegerstraße

Nach 4 Minuten bediente Hussein unseren Dribbelkönig Matus am 16er. Der ließ seinen Gegner mit einer Finte stehen und zog trocken mit rechts auf das lange Eck ab. Der Schlussmann konnte nur den Ball aus dem Netz holen. Kurz darauf wiederum Hamidi mit dem Abschluss aus dem 16er, diesmal knapp drüber. In der 12 Minute gab es die große Chance auf das zweite Tor, nachdem Bender eine maßgeschneiderte Flanke auf Matus Kopf brachte. Der abgefälschte Kopfball wurde auf der Linie geklärt.

Nach 2 sieglosen Partien haben sich die Freien in Baiertal viel vorgenommen, was direkt auf dem Platz umgesetzt wurde. Die Offensive wurde zielstrebig bespielt und man kam zu einigen Abschlussmöglichkeiten. Bei der ersten Abschlusschance von Hamidi zitterte zunächst nur die Eckfahne. Durch eigene Ballverluste wurde allerdings auch das Heimteam in gefährliche Abschlusspositionen gebracht. Schuster hielt mal wieder überragend gegen Hadek.

Neuert spielte anschließend einen Weltklasse-Flugball ala Jens Jeremies auf unseren Linksaußen Isikdemir. Der konnte seine Füße nicht sortieren und vertendelte den Ball. Das roch Paulo und zog flach ab. Den abgewehrten Schuss nahm Matus auf und setzte zu einem seiner unwiderstehlichen Dribblings an. Die Hintermannschaft konnte nur zuschauen. Der Flachschuss ging um Zentimeter am Gehäuse vorbei. Kurz vor der Pause hatte Bender nach Geyers Ecke eine Kopfballchance. Dem starken russischen Schädel fehlte die Präzision.

In den nächsten 10 Minuten startete Baiertal zwei Mal in vielsprechende Konter, nachdem erst Matus im Mittelfeld den Ball verlor und danach Mutlu als IV Zaubertricks mit der Hacke versuchte. Unsere Katze im Tor ließ allerdings keinen Treffer zu. Nach einer halben Stunde landete ein Eckball bei Paulo im 5er. Der schloss mit Überschallgeschwindigkeit ab, wurde jedoch geblockt. Das gibt einen blauen Fleck beim Verteidiger.

In der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel. Matus tunnelte die Nummer 2, anschließend lief Paulo auf den Tormann zu. Er wurde zu einem Abschluss aus spitzem Winkel gedrängt. Drüber! Danach pfiff der Unparteiische einige gute Kontermöglichkeiten der Roten wegen vermeintlicher Abseitspositionen ab, was zumindest fragwürdig war. Ansonsten machte Baiertal in der Phase Druck und belohnte sich mit dem Ausgleich. Ein Weltklasse Schnittstellenball durch Kirchheims Innenverteidiger verwertete der eingewechselte Jitarasu trocken.

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Der stabile Moussa "Upa" Traore und Schuster bügelten souverän aus. Hamidi zog überhastet ab, der Querpass auf Isikdemir hätte das 2:1 beschert.

Das viel dann in der 77. Minute für die Freien. Isikdemir verlängerte mit viel Ballgefühl auf Matus, der sah Benders "schnellen" Lauf auf Linksaußen. Die butterweiche Flanke verwandelte Paulo mit einem Seitfallzieher. Ibrahimovic wäre stolz.

Alleine Hadek hätte an diesem Abend einen Hattrick schnüren können, aber es war nicht sein Abend. Die Freien zogen sich zurück und brachten den Sieg über die Ziellinie. Bei besserer Chancenverwertung hätte man mal wieder einen ruhigeren Spielverlauf erleben können, aber Sieg ist Sieg! Die Baiertaler Gastfreundschaft in Form eines Kastens wird ausdrücklich erwähnt. Am Sonntag geht es weiter mit dem Derby gegen SG Kirchheim!