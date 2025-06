Die Frauen von Alemannia Straß steigen auf

Schmitz hatte die Mannschaft vor der Saison übernommen, von Alemannia Aachen (er war dort sportlicher Leiter) war er gewechselt. „Wir haben ein gutes Fundament vorgefunden, mit vielen motivierten und guten Spielerinnen“, blickt Schmitz zurück und ergänzt: „Wir haben einen kleinen Kulturwechsel vollzogen.“ Will heißen: Trainingszeiten und -umfang wurden erweitert, dazu kamen ein paar Neuzugänge. Diese Kombination hat offensichtlich gut funktioniert. Oder wie es der Trainer ausdrückt: „Es ist wirklich gut, was da zusammengewachsen ist.“

Bereits nach der Vorbereitung sei dem Team klar gewesen, „dass wir oben angreifen wollen“, so Schmitz. Den Worten ließ die Mannschaft Taten folgen: Die ersten neun Saisonspiele wurden allesamt gewonnen, erst an Spieltag zehn ließ man beim 1:1 gegen Kornelimünster erstmals Punkte liegen. Im Jahr 2012 waren die Straßer Frauen in die Bezirksliga aufgestiegen, 2022 gelang der Sprung in die Landesliga. Nach Platz fünf und sechs in den ersten beiden Spielzeiten reichte es nun zum großen Wurf. 17 Punkte Vorsprung waren es auf den TV Konzen, der jedoch seine Mannschaft nach dem Saisonende zurückgezogen hat. Und so stehen in den offiziellen Tabellen nun 19 Punkte Vorsprung auf den Bedburger BV zu Buche.