Die Frauen-Mittelrheinliga startet in die neue Saison

Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss zur Frauen-Mittelrheinliga 2025/26. Nach intensiver Vorbereitung sind die Teams motiviert und heiß darauf, endlich wieder um Punkte zu kämpfen. Einige Trainer gaben bereits einen Ausblick auf die anstehenden Partien.

Für Alemannia Aachen steht ein erstes Auswärtsspiel bei SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel an. Trainer Gökhan Demirci betont, dass man die Vorbereitungszeit intensiv genutzt habe und die Mannschaft nun zeigen wolle, was sie gelernt habe. Ziel sei ein guter Saisonstart und ein positives Ergebnis, um Selbstvertrauen für die weiteren Spiele zu tanken.

Vorwärts Spoho II eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen SV Rot-Weiß Merl. Trainer Peter Kolacki erklärt, dass die Mannschaft nach der langen Vorbereitungsphase „heiß darauf ist, endlich um Punkte zu spielen“. Zwar konnten nicht alle Testspiele stattfinden, doch das Team sei „fit und bereit“, betont er. Die Spielerinnen würden den Saisonstart zu Hause mit voller Motivation angehen.

Casa de Espana: Starke Gegner zum Auftakt

Casa de Espana geht mit frischem Elan in die neue Saison. Co-Trainer Stefan Gaeb berichtet, dass die Mannschaft die neue Strategie des Cheftrainers begeistert umsetzt und die Spielerinnen sehr motiviert seien. Zum Auftakt treffen sie auf TuS Jüngersdorf-Stütgerloch, einen Gegner, der letzte Saison unter die besten vier Teams der Liga kam. Stefan sieht darin eine Herausforderung, aber auch eine Chance:

"Die erste Partie ist nie leicht, egal wer der Gegner ist. Mit Jüngersdorf kommt ein Team, das erfahren ist und zuletzt unter die Top Vier gespielt hat. Wir müssen alles zeigen, was wir können, aber wir sind bereit und freuen uns, dass es endlich losgeht."

Er betont zudem, dass die Spielerinnen die neuen Abläufe in Training und Testspielen schnell verinnerlicht haben. Auch wenn nicht alle Testspiele auf Augenhöhe waren, habe man deutlich gesehen, dass die Mannschaft die Taktik schnell umsetzt. Gaeb ist überzeugt, dass die Mischung aus Erfahrung und frischer Motivation ein solides Fundament für die Saison bietet.