Die Frauen des VfB Stuttgart sind Zweitligameister

Zwei Änderungen nahm Cheftrainer Nico Schneck im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag gegen den VfL Bochum vor. Jana Beuschlein übernahm wieder die Kapitänsbinde und startete von Beginn an, so auch Julia Glaser. Linette Hofmann und Haruka Osawa nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Die VfB Frauen erwischten einen Sahnestart, machten von Beginn an Druck und belohnten sich direkt in der Anfangsphase mit dem Doppelschlag. Der VfB war das spielbestimmende Team, Wolfsburg II steckte jedoch nicht auf und verkürzte zur Halbstundenmarke mit der ersten richtigen Chance aus 1:2. Den vorherigen zwei-Tore-Abstand stellte Nicole Billa kurz vor der Pause jedoch wieder her (44.) und sorgte für den verdienten 3:1-Pausenstand.

Etwas ereignisärmer gestaltete sich dagegen die zweite Hälfte. Zwar beschäftigten die VfB Frauen die Gäste aus Wolfsburg stets in der eigenen Hälfte, so richtig gefährlich wurden die VfB Frauen jedoch zunächst nicht. Offensive Nadelstiche setzte der VfL vereinzelt, die beste Chance wurde in der 73. von der Latte verhindert. In der Schlussphase drehten die VfB Frauen nochmals auf. Der Kopfball von Fabienne Dongus wurde (76.) wurde noch geblockt, ehe Dafina Redzepi in der Schlussphase noch den Deckel zum 4:1-Heimsieg drauf macht.

Die Tore:

10. Minute: Gute Vorarbeit von Julia Glaser, die den Ball auf Fabienne Dongus durchsteckt. Aus der zweiten Reihe zieht Fabienne Dongus mit links einfach mal ab und netzt unten links ein. 1:0 VfB!

12. Minute: Jana Beuschleins Abschluss wird noch geblockt, Julia Glaser steht jedoch goldrichtig und schließt mit links satt zur 2:0-Führung ab.

30. Minute: Die Wolfsburgerinnen haben zu viel Platz im Zentrum. Diesen nutzen sie aus und verkürzten in Person von Anny Kerim-Lindland auf 1:2.

44. Minute: Erneuter Assist von Julia Glaser, die Nicole Billa in Szene setzt. Die VfB-Angreiferin lässt ihre Gegenspielerin aussteigen und trifft zum 3:1.

83. Minute: Schönes Zusammenspiel zwischen Haruka Osawa und Dafina Redzepi, die per Direktabnahme auf 4:1 erhöht.

Die Besonderheit:

Mit dem direkten Durchmarsch von der Oberliga Baden-Württemberg über die Regionalliga Süd und 2. Frauen-Bundesliga bis in die Google Pixel Frauen-Bundesliga stellt der VfB einen Rekord auf. Keinem Team waren jene drei Aufstiege in Folge zuvor im deutschen Frauenfußball gelungen. Zuvor hatte der 1. FC Union Berlin den direkten Weg von der Regionalliga bis in die Google Pixel Frauen-Bundesliga und damit zwei Aufstiege in Folge geschafft.