Die Frauen des FC O/O feiern ausgelassen das zweite Double in Folge

Die zweite Frauenmannschaft des FC O/O hat die zweite perfekte Saison in Folge mit dem Pokalsieg gefeiert. Da traf es sich gut, dass das Dorf sowieso in Feststimmung war.

Einen solch langen Siegeszug können nur wenige Mannschaften feiern. Die Frauen des FC Oste/Oldendorf II haben in Ahlerstedt ihr zweites Double in Folge klar gemacht.

Zehn Minuten später hatte O/O nach einem langen Ball das Glück, dass die Bison-Torhüterin in der Strafraumszene darauf keine gute Figur machte. So grätschte Mirijam Westphal den Ball zum 2:0 (78.) über die Linie. In der 88. Minute spielte sich O/O gekonnt durchs Mittelfeld, Chiara Witt gab dann finalen Pass und Alicia Dahling umkurvte die Torhüterin. Mit dem 3:0 war der Pokaltriumph perfekt.

„Wir haben nicht mehr das gemacht, was uns in der ersten Halbzeit gelang und Bison hat umgestellt“, erklärte Thielker die Schwächephase. Bison war nämlich klar überlegen und spielte bis zur Trinkpause, die es bei solchen Hitzen gibt, fast nur in der O/O-Spielfeldhälfte. Also bis zur 68. Minute.

Die O/O-Mannschaft tanzte und feierte ausgelassen mit dem Anhang auf dem Rasen. Bei der Siegerehrung musste Koch einen Lapsus eingestehen. Er hatte bei der Meisterehrung nämlich die Urkunde vergessen. Diese reichte er nun vor der Pokalübergabe nach. So war das Double endgültig perfekt.

„Nun geht es geschlossen aufs Schützenfest nach Estorf“, verkündete Thielker. Ein Dorf in Feststimmung - wie gemacht für die Doublesiegerinnen in Feierlaune.

In der Saison 2023/24 holte sich der souveräne Kreisklassen-Meister in einem dramatischen Finale den Pokal erst mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. Nun war der Aufsteiger überraschend souverän durch die Kreisliga marschiert und wurde mit 16 Siegen in 18 Spielen Meister. „Eine beeindruckende Leistung“ nannte Trainer Christopher Thielker dieses Kunststück.

Das zweite Double nach dem jetzigen 3:0-Pokalsieg gegen die SpVgg Bison ist noch höher einzuschätzen. Zumal der Pokalgegner stark war. Der ungeschlagene Kreisklassenmeister werde in der kommenden Kreisligasaison sehr gut mithalten können, wie Michael Koch, Vorsitzender des Kreisspielausschusses im NFV-Kreis Stade, bei der Siegerehrung den Verlierer trösten wollte.

In der zweiten Halbzeit ist der FC O/O lange unterlegen

In der ersten Halbzeit wurde der Bezirksliga-Aufsteiger seiner Favoritenrolle gerecht. Hanna Seeba erzielte nach einer halben Stunde den verdienten Führungstreffer.

Bison konnte sich aber schon vor der Pause steigern. Die SpVgg war verlustpunktfrei mit 16 Siegen und mit einem Torverhältnis von 134:9 durch die Saison marschiert. Vor der Saison waren zudem drei oberligaerfahrene Spielerinnen zu Bison gewechselt. Aus der Pause kam die Mannschaft mit einem klaren Plan.

