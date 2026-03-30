Die Frauen aus Überacker verlieren trotz guter Leistung gegen Frauenbiburg

Die Fußballerinnen von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Frauenbiburg (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Überackers Frauen verlieren gegen Frauenbiburg. RW-Trainer Fasching lobt trotz der Niederlage die Leistung seines Teams gegen den Spitzenreiter.

Zwei Niederlagen in Folge hatten die Aufsteigerinnen aus Überacker in dieser Saison bislang noch nicht hinnehmen müssen. Nach dem 2:3 gegen Biberbach unterlagen die Rot-Weißen nun vor 50 Zuschauern auch Tabellenführer SV Frauenbiburg mit 1:3. Trainer Andreas Fasching zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams dennoch einverstanden. „Wir haben uns lange gut gewehrt“, sagte er. „Im Angriff waren wir teilweise noch ein wenig zu grün, sonst wäre vielleicht auch für uns etwas drin gewesen.“

Gleichzeitig erkannte Fasching die Klasse des Gegners neidlos an. Frauenbiburg, das zurück in die Bayernliga will, sei technisch und taktisch „unfassbar gut“ besetzt. „Man merkt, dass einige Spielerinnen schon Regionalliga gespielt haben – allein an der Ballbehandlung und den Abläufen auf dem Platz“, sagte der RW-Coach.

Für die Vorentscheidung sorgte Torjägerin Tamara Schneider schon vor der Pause mit zwei Treffern. Beim 1:0 traf sie vom Strafraumeck sehenswert ins Kreuzeck, beim 2:0 ließ sie einen Flachschuss aus der zweiten Reihe folgen. Dabei hätte Überacker selbst beinahe die Führung erzielt, doch Elena Vogg rutschte nach einer Hereingabe um Bruchteile zu spät am Ball vorbei.

Spätestens mit dem 3:0 durch Lisa Wutz kurz nach dem Seitenwechsel war die Partie entschieden. Aufgegeben hatten sich die Rot-Weißen aber nicht. Überacker kam noch zu mehreren guten Chancen und wurde in der 90. Minute immerhin noch belohnt: Die eingewechselte Melanie Balhuber erzielte den Ehrentreffer zum 1:3. (Dieter Metzler)