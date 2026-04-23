Die Frau mit der Pfeife im Fokus

Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Lina Schlender über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.

Schiedsrichterin: Ich bin Lina Schlender, 24 Jahre alt und seit 2016 für den SV Suddendorf-Samern als Schiedsrichterin im Einsatz.

FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichterin im Einsatz?

Lina: Bei der WM 2014 haben mich neben der deutschen Nationalmannschaft auch die Schiedsrichter fasziniert. Das hat mein Interesse geweckt und mich dazu gebracht, meinen Schiedsrichterschein zu machen.

FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?

Lina: Auf jeden Fall. Es war ein Spiel in der B-Juniorinnen-Kreisliga beim SV Bad Bentheim.

FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?

Lina: Für mich ist es etwas Besonderes, Teil des Fußballs zu sein. Jedes Spiel ist anders, aber genau das macht den Reiz aus. Auf dem Platz zu stehen, Entscheidungen zu treffen und das Spiel zu begleiten, macht mir einfach großen Spaß.

FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?

Lina: Am emotionalsten war für mich mein erster Einsatz als Assistentin in der 1. Frauen Bundesliga im Oktober 2025 in Essen. Auch wenn es ein „Schnupperspiel“ war, war es für mich ein ganz besonderer Moment und gleichzeitig ein weiterer Schritt auf meinem Weg, für den ich sehr dankbar bin. Darüber hinaus durfte ich in meiner Laufbahn viele weitere schöne Erfahrungen sammeln. Besonders die ersten Einsätze in neuen Ligen sind mir im Kopf geblieben. Aber auch das Finale um die Deutsche Meisterschaft der B-Juniorinnen in der Saison 2021/2022 und Länderspiele der Juniorinnen-Nationalmannschaften, bei denen ich als Assistentin dabei sein durfte, waren besondere Erlebnisse.

FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?

Lina: Natürlich gibt es immer wieder Kritik und hitzige Situationen. Für mich ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und klar in der Kommunikation zu bleiben. Während des Spiels versuche ich, mich konsequent auf meine Aufgabe zu fokussieren und mich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Einzelne Situationen hake ich möglichst schnell ab, um den Blick direkt wieder auf das Spiel zu richten. Nach dem Spiel nehme ich mir dann bewusst Zeit, um bestimmte Szenen noch einmal zu reflektieren und daraus zu lernen.

FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?

Lina: Die Vorbereitung auf ein Spiel beginnt für mich nicht erst am Spieltag. Durch Training, Videoanalysen und regelmäßige Regelarbeit versuche ich, mich stetig weiterzuentwickeln. Zusätzlich bereite ich mich konkret auf die jeweilige Ansetzung vor. Am Spieltag selbst sorgen feste Abläufe und Routinen dafür, mit Ruhe und Fokus ins Spiel zu gehen.

FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern?

Lina: Mehr Respekt, mehr Verständnis für Entscheidungen und eine bessere Regelkenntnis wären aus Schiedsrichtersicht oft hilfreich. Viele Diskussionen entstehen, weil Situationen falsch eingeschätzt oder Regeln nicht richtig bekannt sind. Das würde den Umgang auf dem Platz oft erleichtern.

FuPa: Wie hat sich der Amateurfußball in den letzten Jahren verändert?

Lina: Der Amateurfußball hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen verändert. Das Spieltempo ist gestiegen und auch taktisch ist vieles strukturierter geworden. Gleichzeitig ist das Umfeld oft emotionaler und intensiver geworden.

FuPa: Was würdest du jungen Menschen sagen, die überlegen, Schiedsrichter zu werden?

Lina: Ich würde jungen Menschen auf jeden Fall empfehlen, es auszuprobieren. Man lernt den Fußball aus einer ganz neuen Perspektive kennen, entwickelt sich persönlich weiter und sammelt viele besondere Erfahrungen. Wichtig ist, offen zu sein und Spaß am Spiel mitzubringen.

FuPa-Quickcheck

FuPa: Derby oder ruhiges Ligaspiel?

Lina: ruhiges Ligaspiel

FuPa: Gelbe Karte oder klare Ansage?

Lina: klare Ansage

FuPa: Regen oder Sonnenschein?

Lina: Sonnenschein

Vielen Dank für deine Antworten und deinen Einsatz für den Amateurfußball!