Die Frau mit der Pfeife im Fokus

Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Linda Klose über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.

FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichter im Einsatz?

Schiedsrichter: Ich bin Linda Klose, 23 Jahre alt und ich bin für den SV Flechum im Einsatz.

FuPa: Wie bist du zur Schiedsrichterei gekommen?

Linda: Ich weiß gar nicht so genau, ich hatte einfach Lust darauf. Ich selbst spiele schon ca. 20 Jahre Fußball. Erst in Flechum und jetzt bei der SG Schleper/Lehrte. Ich bin einfach super fußballbegeistert und stehe gerne auf dem Platz. Irgendwann wollte ich einfach mehr als nur selbst spielen. Ich habe überlegt, ob ich Trainerin werden möchte oder Schiedsrichterin. Nach langer Überlegung habe ich mich dann für die Schiedsrichterei entschieden, da man dort zeitlich ein wenig flexibler ist als als Trainerin. Joa, und dann habe ich mich zum Schiedsrichter-Crashkurs angemeldet. Wenn ich irgendwann selbst kein Fußball mehr spiele, habe ich trotzdem noch das Ziel, Trainerin zu werden. Ein Leben ohne Fußball kommt für mich nicht infrage!

FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?

Linda: Ja, ich war total aufgeregt und es ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ein D-Junioren-Spiel gepfiffen zwischen der JSG Herzlake und dem SV Meppen (U12). Das Spiel endete 0:2 für den SV Meppen und somit konnten die Jungs sich die Meisterschaft sichern. Wenn man noch nicht so lange Schiedsrichter*in ist, bekommt man zu Beginn einen Paten, der einen vor und nach dem Spiel begleitet. Während der Halbzeit gibt dieser Pate auch noch Tipps. Ich finde das System echt super, da es einem mehr Sicherheit gibt. Feedback und konstruktive Kritik sind immer von Vorteil und man kann super daraus lernen.

FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?

Linda: Mich fasziniert bis heute, wie viel Verantwortung man als Schiedsrichter*in übernimmt. Man leitet ein ganzes Spiel oft allein und muss viele Entscheidungen treffen. Dabei bekommt man nicht immer Zustimmung und muss mit Zurufen umgehen können. Genau das macht es spannend, ruhig zu bleiben, sich nicht beeinflussen zu lassen und zu seinen Entscheidungen zu stehen.

FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?

Linda: Am Ostersonntag in diesem Jahr war ich als SRA beim Derby Börger gegen Surwold dabei. Es war ein sehr besonderes Spiel, da die beiden Mannschaften das letzte Mal 2013 aufeinander getroffen sind. Es war ein sehr spannendes Kreisliga-Duell vor ca. 700 Zuschauern. Es herrschte eine super Stimmung und man merkte einfach, dass jeder Lust auf dieses Spiel hatte.

FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?

Linda: Da ich als Erzieherin in der Kinder- und Jugendhilfe arbeite, sind mir hitzige Situationen schon aus meinem Arbeitsalltag bekannt, haha. Das Wichtigste ist für mich, ruhig zu bleiben und sachlich zu handeln. In Situationen, in denen ich beleidigt werde oder blöde Kommentare kommen, zum Beispiel weil Spieler*innen mit meinen Entscheidungen unzufrieden sind, nehme ich das nicht persönlich. Das geht bei mir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Natürlich muss so etwas trotzdem z.B. mit einer Karte geahndet werden, aber ich nehme es nicht mit nach Hause. Kritik hingegen nehme ich gerne an. Ich versuche, mich ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern, und dabei ist Kritik auf jeden Fall hilfreich.

FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?

Linda: Ich mache in meiner Freizeit sehr viel Sport. Ich spiele selbst Fußball, gehe ins Fitnessstudio und ab und zu gehe ich auch joggen. Eine gute Ausdauer ist wichtig, um 90 Minuten beim Spiel mitlaufen zu können.

Auf dem Weg zum Spiel höre ich immer EM- und WM-Songs. Das motiviert mich total und meine Laune steigt direkt um 1000 %. Am liebsten höre ich „Magic in the Air“ von Magic System. Ein richtiger Fußball-Hit.

– Foto: René Diebel

FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern?

Linda: Schiedsrichter*innen sind auch nur Menschen. Ich würde mir vor allem mehr Respekt und Verständnis gegenüber Schiedsrichter*innen wünschen. Weniger Zurufe von außen und mehr Akzeptanz für unsere Entscheidungen würden schon viel verändern. Am Ende stehen wir alleine auf dem Platz, tragen die volle Verantwortung und versuchen, das Spiel fair zu leiten. Viele vergessen dabei, dass ohne Schiedsrichter*innen gar kein Spiel stattfinden könnte. Ein bisschen mehr Wertschätzung würde deshalb gut tun.

FuPa: Wie hat sich der Amateurfußball in den letzten Jahren verändert?

Linda: Der Amateurfußball hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Vor allem im Frauenfußball merkt man, dass das Interesse deutlich gestiegen ist. Es kommen inzwischen vermehrt Zuschauer*innen zu den Spielen, was mich sehr freut, weil das früher selten der Fall war. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass sich immer mehr Mannschaften auflösen und sich Vereine aus zwei oder drei Dörfern zu Spielgemeinschaften zusammenschließen, besonders im Jugend- und Damenbereich. Das finde ich sehr schade.

FuPa: Was würdest du jungen Menschen sagen, die überlegen, Schiedsrichter zu werden?

Linda: Einfach machen! Ich bereue es total, dass ich nicht schon früher angefangen habe. Natürlich ist es nie zu spät, Schiedsrichter*in zu werden. Aber man kann noch mehr erreichen, wenn man so früh wie möglich anfängt zu pfeifen.

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FuPa: Was bedeutet Amateurfußball für dich?

Linda: Ich finde den Amateurbereich im Fußball einfach richtig gut. Viele Mannschaften und Spieler*innen kennen sich schon ewig, weil man oft schon von klein auf gegeneinander gespielt hat. Dadurch ist das Ganze viel persönlicher und irgendwie auch ehrlicher.

Auf dem Platz geht’s dann ordentlich rund, jeder will gewinnen und gibt alles. Aber nach dem Spiel ist das meistens schnell wieder vergessen, und man sieht sich in der nächsten Kneipe und stößt zusammen an.

Genau das macht es für mich aus … Fußball verbindet einfach.

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FuPa-Quickcheck

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FuPa: Derby oder ruhiges Ligaspiel?

Linda: Derby

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FuPa: Gelbe Karte oder klare Ansage?

Linda: klare Ansage

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FuPa: Regen oder Sonnenschein?

Linda: Sonnenschein

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FuPa: Heimspiel oder Auswärtsspiel?

Linda: Wenn ich selbst ein Spiel habe Heim. Als Schiedsrichter*in natürlich Auswärts

Vielen Dank für deine Antworten und deinen Einsatz für den Amateurfußball!