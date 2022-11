Die Fortuna-Nachspielzeit SC Fortuna Bonn - VfR Hangelar

DIE FORTUNA-NACHSPIELZEIT 🎬⚽️

Die Video-Zusammenfassung vom letzten Spiel:

14. Spieltag: SC Fortuna Bonn - VfR Hangelar e.V. 1912

Letztes Bezirksliga-Heimspiel im Jahr 2022! Zu Gast war der direkte Tabellennachbar VFR Hangelar. Während unsere Fortuna in der ersten Halbzeit noch viele Chancen ausließ und auch der Gegner immer wieder gefährlich vor dem Fortuna-Gehäuse auftauchte, wurde es in der zweiten Halbzeit doch noch eine klare Sache. Am Ende gewann unsere Fortuna mit 4:0 und ist damit bis zur Winterpause nicht mehr vom vierten Tabellenplatz zu verdrängen.

Alle Tore und viele, viele Tormöglichkeiten auf beiden Seiten gibt es hier in der Fortuna-Nachspielzeit.