 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die formstärksten Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Den Blick auf das Form-Ranking der überregionalen Ligen in Württemberg gibt es hier.

Regionalliga Südwest

1. FC-Astoria Walldorf

2. FC Homburg

3. TSV Steinbach Haiger

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Regionalliga Südwest

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Oberliga Baden-Württemberg

1. FV Ravensburg

2. VfR Aalen

3. VfR Mannheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg.

---

Verbandsliga Württemberg

1. TSV Oberensingen

2. Spfr. Dorfmerkingen

3. TSV Berg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Verbandsliga Württemberg.

---

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Landesliga Württemberg Staffel 1

1. TV Oeffingen

2. TSG Öhringen

3. SG Schorndorf

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 1.

---

Landesliga Württemberg Staffel 2

1. FV Spfr Neuhausen

2. VfL Sindelfingen

3. TSV Bad Boll

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 2.

---

Landesliga Württemberg Staffel 3

1. VfB Bösingen

2. VfL Pfullingen

3. SG Empfingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 3.

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

1. FV Olympia Laupheim

2. Türkspor NU

3. FC Blaubeuren

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 4.

---

Aufrufe: 020.10.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor