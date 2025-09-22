 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Die formstärksten Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Den Blick auf das Form-Ranking der überregionalen Ligen in Württemberg gibt es hier.

Regionalliga Südwest

1. SGV Freiberg

2. FSV Frankfurt

3. FC-Astoria Walldorf

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Regionalliga Südwest

Oberliga Baden-Württemberg

1. VfR Aalen

2. FC Nöttingen

3. VfR Mannheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg.

Verbandsliga Württemberg

1. Spfr. Dorfmerkingen

2. FC Holzhausen

3. Young Boys Reutlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Verbandsliga Württemberg.

Landesliga Württemberg Staffel 1

1. SKV Rutesheim

2. FV Löchgau

3. SSV Schwäbisch Hall

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 1.

Landesliga Württemberg Staffel 2

1. 1. FC Eislingen

2. TSGV Waldstetten

3. TSV Köngen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 2.

Landesliga Württemberg Staffel 3

1. SV Nehren

2. SG Empfingen

3. TSG Balingen II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 3.

Landesliga Württemberg Staffel 4

1. SSG Ulm 99

2. Türkspor Neu-Ulm

3. FC Wangen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 4.

