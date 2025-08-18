 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Die formstärksten Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

Den Blick auf das Form-Ranking der überregionalen Ligen in Württemberg gibt es hier.

Regionalliga Südwest

1. SG Sonnenhof Großaspach

2. SGV Freiberg

3. TSV Steinbach Haiger

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Regionalliga Südwest

Oberliga Baden-Württemberg

1. TSV Essingen

2. VfR Aalen

3. Türkspor Neckarsulm

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg.

---

Verbandsliga Württemberg

1. SV Fellbach

2. FC Holzhausen

3. TSV Berg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Verbandsliga Württemberg.

---

Landesliga Württemberg Staffel 1

1. SV Leonberg/Eltingen

2. FV Löchgau

3. SKV Rutesheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 1.

---

Landesliga Württemberg Staffel 2

1. TSV Köngen

2. FV Spfr. Neuhausen

3. SV Waldhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 2.

---

Landesliga Württemberg Staffel 3

1. SG Empfingen

2. SC 04 Tuttlingen

3. SV Zimmern

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 3.

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

1. Türkspor Neu-Ulm

2. TSV Heimenkirch

3. SV Mietingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 4.

---

