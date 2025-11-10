Die formstärksten Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga

Den Blick auf das Form-Ranking der überregionalen Ligen in Württemberg gibt es hier.
1. KSV Hessen Kassel
2. SV Sandhausen
3. FSV Frankfurt
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Regionalliga Südwest
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg.
---
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Verbandsliga Württemberg.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 1.
---
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 2.
---
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 3.
---
1. Türkspor NU
2. FC Blaubeuren
3. SSG Ulm
Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 4.
---