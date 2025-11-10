 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die formstärksten Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

Den Blick auf das Form-Ranking der überregionalen Ligen in Württemberg gibt es hier.

Regionalliga Südwest

1. KSV Hessen Kassel

2. SV Sandhausen

3. FSV Frankfurt

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Regionalliga Südwest

Oberliga Baden-Württemberg

1. VfR Aalen

2. TSV Singen

3. VfR Mannheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg.

Verbandsliga Württemberg

1. TSV Berg

2. FC Holzhausen

3. Young Boys Reutlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Verbandsliga Württemberg.

Landesliga Württemberg Staffel 1

1. SG Weinstadt

2. TV Oeffingen

3. TSV Ilshofen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 1.

Landesliga Württemberg Staffel 2

1. TSV Köngen

2. 1. FC Eislingen

3. TSV Bernhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 2.

Landesliga Württemberg Staffel 3

1. VfB Bösingen

2. SV Zimmern

3. VfL Pfullingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 3.

Landesliga Württemberg Staffel 4

1. Türkspor NU

2. FC Blaubeuren

3. SSG Ulm

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Landesliga Württemberg Staffel 4.

